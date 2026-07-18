Abramowicz apeluje. "Każdy z nas ma chrapkę na Ligę Europy"

Grzegorz Michalewski: Przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego doszło do kilku roszad personalnych w zespole Jagiellonii, także na pozycji bramkarza. Ubyło Panu kilku konkurentów i wydaje się, że na ten moment jest Pan takim niekwestionowanym numerem jeden i nawet gdyby do drużyny dołączyli konkurenci, to łatwo tej pozycji Pan nie odda.

Sławomir Abramowicz: Myślę, że to nie jest żadna nowa sytuacja. Tak naprawdę co sezon na pozycji bramkarza były zmiany. Pamiętam, że zaczynałem Pavelsem Steinborsem, z Xavierem Dziekońskim, potem był Zlatan Alomerović, Max Stryjek, też był Miłosz Piekutowski przez te trzy, cztery lata, więc to jest normalne, że na każdej pozycji ludzie pojawiają się i odchodzą. Oczywiście ja wyrobiłem sobie przez ostatnie dwa lata, nie chcę powiedzieć, że pozycję, ale w jakiś tam sposób pokazałem, co potrafię i oczywistym jest to, że łatwo tej pozycji nie oddam - tak samo, jak każdy z nas, ten, kto pracował wcześniej, kto gra, kto już jakieś tam liczby pokazał, to nie jest sytuacja, w której się zatrzymujemy. Ja też jestem ambitny i cały czas chcę więcej i więcej i tego też ode mnie będziecie mogli wszyscy oczekiwać i widzieć w przyszłym sezonie.

Jak Pan oceni zakończony sezon? Kolejny raz Jagiellonia zagra w europejskich pucharach. A w jakich kategoriach będzie Pan traktował to trzecie miejsce na zakończenie Ekstraklasy?

Na pewno musimy zwrócić uwagę na fakt, że trzeci sezon z rzędu kończymy na podium i gramy w europejskich pucharach. I to jest coś, co się nie powtarzało w ostatnich latach, czy ogólnie w historii Jagiellonii za często. I na pewno to jest coś warte podkreślenia i docenienia. Oczywiście, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Przez cały sezon marzyliśmy o mistrzostwie i wypadliśmy z walki o tytuł przez ostatni mecz. Tak naprawdę nie zależało od nas już wszystko, tylko od Górnika. Ale na przestrzeni całego sezonu, tego, jaka duża była częstotliwość tych meczów i ile ich rozegraliśmy, myślę, że powinniśmy być dumni z tego trzeciego miejsca, z tego medalu, który nam w konsekwencji dał eliminację do Ligi Europy.

Jagiellonia wcześniej grała w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdy nie udało się awansować, grała w eliminacjach Ligi Europy, ostatnio grała w eliminacjach Ligi Konferencji i awansowała do fazy pucharowej tych rozgrywek. Teraz Jagiellonia rozpocznie rywalizację od eliminacji Ligi Europy. To są mocniejsi rywale. Awans do fazy ligowej tych rozgrywek gwarantowałby po pierwsze dużo większe pieniądze, więcej meczów, bo osiem w fazie ligowej zamiast sześciu jak to ma miejsce w Lidze Konferencji i zdecydowanie mocniejszych rywali. Ma Pan jakiegoś swojego wymarzonego rywala na którego chciałby trafić w trzeciej rundzie eliminacyjnej?

Wymarzonego przeciwnika może nie mam, ale jestem świadomy tego, że nasi rywale wraz z jakością i z innymi rozgrywkami, to Liga Europy jest coraz mocniejsza i to nas cieszy. My również nie chcemy się zatrzymywać. Fajnie, pograliśmy przez dwa sezony w Lidze Konferencji. Myślę, że każdy z nas ma, mówiąc kolokwialnie, chrapkę na tę Ligę Europy i na pewno to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, ale ja mogę powiedzieć od strony zawodników, że zrobimy wszystko, żeby zasmakować tych ośmiu meczów już w fazie ligowej, a nie sześciu.

Co będzie siłą Jagiellonii w tych – mamy nadzieję czterech – meczach eliminacyjnych?

Myślę, że na pewno to, co było do tej pory naszą mocną stroną, czyli rozgrywanie i efektowna gra w piłkę. Oczywiście jesteśmy świadomi naszej sytuacji kadrowej, że mamy bardzo dużo ubytków. Wiemy, że nasz dział sportowy bardzo mocno pracuje nad tym i w najbliższych dniach powinny się pojawić wzmocnienia i na to też jako zawodnicy liczymy, bo to nie jest też takie proste zgrać zespół, potrzebujemy też czasu. Pamiętamy z zeszłych sezonów, kiedy pierwszy sparing przegraliśmy bardzo wysoko, potem pierwszy mecz z Termaliką również przegraliśmy wysoko, ale kiedy już złapaliśmy ten rytm, to przez bardzo długi czas, przez chyba miesiąc czy dwa miesiące, nie przegraliśmy żadnego meczu, więc też ufamy procesowi. To nie jest tak, że od razu wszystko będzie chodziło tak jakbyśmy chcieli, ale myślę, że przez ostatnie trzy, cztery lata udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić coś wielkiego i to się nie zmieni.

Szkoleniowcem Jagiellonii nadal jest trener Adrian Siemieniec. To chyba też gwarantuje pewną niezmienność stylu gry i to też chyba dla was, piłkarzy, jest takim dobrym sygnałem, bo wiecie, czego się spodziewać przed kolejnym sezonem.

Tak, dokładnie. Dlatego też powiedziałem, że nie zmieni się nic co do naszej gry. Oczywiście, wiadomo, że wymagania ligi również wzrastają. Jesteśmy też "czytani" przez naszych przeciwników, też musimy się dostosowywać do pewnych rzeczy. Więc mówiąc bardziej ogólnikowo, to pojawią się zmiany, ale to, co się nie zmieni, to nasze DNA i nasza filozofia gry, za którą stoi trener Adrian Siemieniec.