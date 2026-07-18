"Byliśmy drużyną liczącą się w Europie". Legenda polskiego klubu szczerze przed ważnym meczem

Tomasz Lach, Polsat Sport: Co pan czuł, kiedy Górnik zdobył po wieloletniej przerwie Puchar Polski i zapewnił sobie prawo gry w europejskich pucharach?

Władysław Szaryński, piłkarz Górnika Zabrze w latach 1969–1974: Pamiętam doskonale finał rozegrany 2 maja. Cieszyłem się, bo bardzo życzyłem Górnikowi wygranej. Było bardzo długie wyczekiwanie na ten puchar – 54 lata. Miałem udział w poprzedniej pucharowej wygranej Górnika. Akurat graliśmy finał z Zagłębiem Sosnowiec w 1972 roku. Wcześniej były także 2 finały – z Ruchem Chorzów i z Legią Warszawa – wszystkie zwycięskie.

Kibice w Zabrzu dość długo nie oglądali europejskich pucharów. Tymczasem już za kilka dni Górnik zagra z Fenerbahce Stambuł, a więc mocnym i atrakcyjnym przeciwnikiem. Co dla pana oznacza powrót Górnika do rywalizacji w Europie?

To prawda, że ta przerwa była dość długa. Dla mnie teraz odżywają wspomnienia, bo jednak te puchary europejskie się pamięta. Pamiętam nie tylko nasz finał z Manchesterem City, ale też inne wcześniejsze mecze, które kończyliśmy zwycięsko. Jeszcze wcześniej, rok przed moim przyjściem do Zabrza, Górnik w 1968 roku jako jedyna drużyna wygrał w Pucharze Europy z Manchester United na Stadionie Śląskim (w Manchesterze grali wówczas Bobby Charlton i George Best - przyp.red.).

Sezon 1969/1970 był w waszym wykonaniu niesamowity. Dotarliście do finału Pucharu Zdobywców Pucharów i po dzień dzisiejszy jesteście jedynym polskim zespołem, który osiągnął finał rozgrywek pod egidą UEFA. Które spotkanie zapamiętał pan najbardziej i dlaczego?

Mogę wymienić 2 takie mecze – jako pierwszy mecz z Glasgow Rangers, zwłaszcza u nas, na Stadionie Śląskim. Udało mi się wtedy strzelić piękną bramkę, ale niestety komentator, redaktor Jan Ciszewski, się pomylił i jako strzelca podał Zygfryda Szołtysika. A bramka była naprawdę kapitalna – strzał z 16 metrów, piłka odbiła się od poprzeczki. Drugi mecz to rywalizacja z Romą. To były de facto 3 mecze (po 2 remisach dodatkowe spotkanie odbyło się na terenie neutralnym w Strasburgu), chociaż nie brałem w nich wszystkich udziału w pełnym wymiarze ze względu na drobne kontuzje, kontuzje nie typowo meczowe, a treningowe.

A jak pan zapamiętał finał z Manchesterem City rozegrany 29 kwietnia 1970 roku na wiedeńskim Praterze?

Mecz toczył się w warunkach głęboko jesiennych. Było bardzo zimno, padał deszcz, a kto jak kto, ale Anglicy lubią grać na mokrych boiskach. Wracając jeszcze do spotkania 2. rundy w Glasgow z Rangersami, to dzień przed meczem oglądaliśmy boisko i było fajnie, suchutko. Później zrobili nam niespodziankę – deszcz wprawdzie nie popadał, ale boisko było mokre, bo zostało polane. Szkoci lepiej się na nim czuli. Jednak dzięki temu Alfred Olek strzelił bramkę. Poszło dośrodkowanie, ich bramkarz się rozpędził, wyszedł do piłki, ale ta była śliska i wypadła mu z rąk.

Co do finału z Manchesterem City, to na pewno stać nas było na dużo lepszą grę. Częściowo naszą postawę można zrzucić na ciężkie warunki gry, ale nie bez znaczenia były 3 mecze półfinałowe z Romą. Dwa z nich toczone były z dogrywkami i trochę nas to kosztowało. Widać zresztą obecnie na mistrzostwach świata, jak dogrywki odbijają się na formie drużyn. Anglicy mieli ten komfort, że mogli szykować się do finału, a myśmy grali dodatkowy mecz z Romą.

Z czego wynikała siła tamtego Górnika Zabrze, który był hegemonem w kraju i doszedł do finału europejskich pucharów?

W Górniku byli wówczas naprawdę bardzo dobrzy piłkarze. Prawie każdy zawodnik miał za sobą jakieś momenty w reprezentacji Polski. Kadra Górnika była silna i wyrównana. Przyjemnie się wychodziło nawet na trening, zwłaszcza, jak była jakaś gierka, bo u nas każdy umiał grać w piłkę.

Na pewno byliśmy wówczas drużyną liczącą się w Europie. Pamiętam wyjazd w lutym do Hiszpanii. Graliśmy tam z Sewillą. Dla nich to była pełnia sezonu, a dla nas dopiero czas przygotowań. Jednak żeby się trochę ograć przed meczami w pucharach, to Górnik miał tę możliwość rywalizacji w Europie. Z Sewillą w samo południe wygraliśmy 4:0. Później ich prezes zaprosił nas na obiad i powiedział do naszego prezesa, że kupuje całą drużynę. Nasz prezes odpowiedział, że Górnik nie jest na sprzedaż.

Dlaczego od blisko pół wieku nie osiągamy sukcesów, jakie były udziałem pana w Górniku Zabrze? Dlaczego od tak wielu lat reprezentacja Polski nie zdobywa medali mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich?

Mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że przede wszystkim trzeba mieć chęć i zaangażowanie. Nie wiem skąd u mnie się to wzięło, bo miałem ojca, który ze mną na temat piłki nawet pół zdania nie zamienił, nie był na żadnym moim meczu, a ja bez piłki nie mogłem żyć. Wtedy na większości podwórek nie było żadnych rozrywek i się "rąbało" w tę piłkę od rana do wieczora. Stąd mieliśmy tyle talentów. Mocna była i pierwsza reprezentacja i młodzieżówka. Pamiętam wspólne zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej, w której grałem i kadry seniorów. Zagraliśmy mecz kontrolny i było 0:0!

Wierzy pan, że Górnik sprawi sensację i pokona Fenerbahce Stambuł?

Trudno powiedzieć, że się nie wierzy, bo z wiarą trzeba wychodzić na boisko. Na pewno Fenerbahce to bardzo wymagający przeciwnik, zwłaszcza po tym, co pokazał w poprzednim sezonie. Na pewno trzeba się z nimi liczyć, ale jak to mówił Kazimierz Górski, wszystko pokaże boisko.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kanały Polsat Sport pokażą letnie mecze kwalifikacji do europejskich pucharów z udziałem Górnika Zabrze. Oznacza to, że nawet jeśli wicemistrzowie Polski nie zdołają awansować do Champions League, to polscy fani futbolu będą mogli kibicować im w batalii o Ligę Europy i Ligę Konferencji UEFA.