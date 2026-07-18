Co za dzień! Kolejny medal Polski na mistrzostwach Europy
Najpierw kulomiotka Kinga Jackowska, teraz - Dawid Barański w skoku wzwyż. Reprezentacja Polski z kolejnym medalem podczas trwających właśnie mistrzostw Europy lekkoatletów do lat 18.
Na zawodach w Rieti srebrny medal zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska, tym samym otwierając dorobek medalowy Polski podczas tej imprezy. Tuż za podium – na czwartym miejscu – zmagania zakończyła biegająca na 100 metrów Maja Gondek.
ZOBACZ TAKŻE: Świetny występ Anity Włodarczyk! Tak dobrze nie było od lat
Niedługo potem drugi medal dla Polski zdobył Barański. Polski skoczek wzwyż zanotował wynik 2.12 m i zdobył srebro.
Triumfował Brytyjczyk Samuel James, który we Włoszech poprawił swój rekord życiowy z 2.09 na... 2.25 i tym samym zdobył złoto.
Sobota to przedostatni dzień mistrzostw Europy U18.Przejdź na Polsatsport.pl