Co za dzień! Kolejny medal Polski na mistrzostwach Europy

Inne

Najpierw kulomiotka Kinga Jackowska, teraz - Dawid Barański w skoku wzwyż. Reprezentacja Polski z kolejnym medalem podczas trwających właśnie mistrzostw Europy lekkoatletów do lat 18.

Młody polski lekkoatleta z flagą Polski na ramionach, świętujący sukces.
fot. Materiały prasowe/Łukasz Szeląg
Dawid Barański

Na zawodach w Rieti srebrny medal zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska, tym samym otwierając dorobek medalowy Polski podczas tej imprezy. Tuż za podium – na czwartym miejscu – zmagania zakończyła biegająca na 100 metrów Maja Gondek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetny występ Anity Włodarczyk! Tak dobrze nie było od lat

 

Niedługo potem drugi medal dla Polski zdobył Barański. Polski skoczek wzwyż zanotował wynik 2.12 m i zdobył srebro.

 

Triumfował Brytyjczyk Samuel James, który we Włoszech poprawił swój rekord życiowy z 2.09 na... 2.25 i tym samym zdobył złoto.

 

Sobota to przedostatni dzień mistrzostw Europy U18.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Upamiętnili wybitnego trenera. Za nami V Memoriał Wiesława Czapiewskiego

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 