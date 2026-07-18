W tym sezonie Bukowiecka nie złamała jeszcze bariery 50 sekund. 19 czerwca w Dausze uzyskała czas 50,10 i zajmuje 17. miejsce na światowej liście. Stadion olimpijski w Londynie kojarzy się jej bardzo dobrze, gdyż dwa lata temu poprawiła tu rekord Polski na 48,90. W sobotę będzie rywalizować z mistrzynią olimpijską Marileidy Paulino z Dominikany, Jamajkami Nickishą Pryce i Stacey Ann Williams, Norweżką Henriette Jaeger, Brytyjkami Charlotte Henrich i Yemi Mary John oraz Kubanką Roxaną Gomez.

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Żodzik w tym sezonie najlepszy wynik uzyskała 28 czerwca w Poznaniu - 1,97. Wicemistrzyni świata z Tokio w tym roku nie zbliżyła się jeszcze do swego rekordu życiowego - 2,00. Start w Londynie będzie dla niej szansą na sprawdzenie się ze światową czołówką: rekordzistką globu Jarosławą Mahuczich z Ukrainy i jej rodaczką Iryną Heraszczenko, Australijkami Nicolą Olyslagers i Eleanor Patterson, Serbką Angeliną Topić, Brytyjką Morgan Lake i Jamajką Lamarą Distin.

Sieradzki tradycyjnie poprowadzi bieg na 800 m. Wystąpią w nim m.in. mistrz olimpijski Emmanuel Wanyonyi z Kenii, Amerykanie Bryce Hoppel i Brandon Miller, Australijczyk Peter Bol, Irlandczycy Mark English i Cian McPhillips czy Brytyjczycy Max Burgin, Ben Pattison i Jake Wightman.

Gospodarze w biegu na 800 m liczą na mistrzynię olimpijską Keely Hodgkinson, która 7 czerwca w Sztokholmie uzyskała drugi wynik w tym roku - 1.54,33. Szybsza od Brytyjki była tylko Szwajcarka Audrey Werro - 1.53,80. Na tym dystansie wystartuje również rekordzistka świata w biegu na 400 m ppł Femke Bol-Broeders, która próbuje sił w nowej konkurencji. 28 czerwca w Paryżu Holenderka uzyskała czas 1.55,60. Na liście startowej są też m.in. halowa mistrzyni świata Georgia Hunter Bell z Wielkiej Brytanii, Etiopka Tsige Duguma i Amerykanka Addison Wiley.

Do biegu na 100 m zgłoszeni są mistrz świata Oblique Seville z Jamajki, Nigeryjczyk Kayinsola Ajayi, Kameruńczyk Emmanuel Eseme, Amerykanin Jordan Anthony, Gift Leotlela z RPA oraz Brytyjczycy Jeremiah Azu, Romell Glave i Zharnel Hughes.

Faworytką biegu na 200 m będzie najszybsza w tym roku Julien Alfred z Saint Lucia, która w piątek w Monako poprawiła rekord życiowy 21,51. Rywalizować z nią będą Brytyjki Dina Asher-Smith, Amy Hunt i Success Eduan, Shaunae Miller-Uibo z Bahamów oraz mistrzyni olimpijska Gabrielle Thomas, Anavia Battle i Cambrea Sturgis z USA.

Główna część zawodów w Londynie rozpocznie się o godzinie 15:00. Będzie to ostatni mityng Diamentowej Ligi przed mistrzostwami Polski w Białymstoku (24-26 lipca) i mistrzostwami Europy w Birmingham (10-16 sierpnia). Kolejny odbędzie się dopiero 21 sierpnia w Lozannie. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.

PAP