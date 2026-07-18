Dramat Armanda Duplantisa! Problemy zdrowotne i kolejna porażka Szweda (WIDEO)

Startujący w zawodach Diamentowej Ligi w Londynie Duplantis zdołał zaliczyć wysokość 5,95 m i jego kolejną próbą miało być 6,04 m, jednak w pewnym momencie kamery pokazały, jak jest opatrywany przez jednego z fizjoterapeutów, a jego udo zostało dokładnie zawiązane przy pomocy elastycznego bandaża. Ostatecznie "Mondo" wycofał się z rywalizacji, jednak na pocieszenie pozostaje podniesiony przez niego w górę kciuk, co może sugerować, że kontuzja uda nie jest szczególnie poważna. Ostatecznie zwycięstwo przypadło reprezentującemu USA Samowi Kendricksowi (5,95 m).

Armand Duplantis z drobnymi problemami zdrowotnymi, wycofał się z konkursu przed skokami na 6.04 (czyli zanotuje dziś kolejną przegraną :P). — Athletics News (@Nedops) July 18, 2026

Dokładnie 7 czerwca tego roku Duplantis odniósł pierwszą porażkę po 3 latach totalnej dominacji i imponującej serii 45 zwycięstw z rzędu, gdy w trakcie Diamentowej Ligi w Sztokholmie przeskoczył jedynie 5,80 m, strącając tyczkę dwukrotnie przy próbie na 6 metrów, a następnie 6,05 m. Pierwsze miejsce przypadło wówczas Australijczykowi Kurtisowi Marschallowi, który osiągnął 5,90 m ("Mondo" zaliczył wówczas "tylko" 5,80 m).

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W kolejnych tygodniach Szwed powrócił jednak na najwyższy stopień podium, wygrywając zawody Diamentowej Ligi w Paryżu 28 czerwca (6,13 m), memoriał Istvána Gyulaiego w Budapeszcie na początku lipca (6,07 m), a następnie Diamentowej Ligi w Monako 10 lipca (6,07 m i rekord mityngu).

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