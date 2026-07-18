Emerytura odroczona? Znana tenisistka zmienia zdanie w sprawie dalszej kariery

Sportsmenka z Bukaresztu w grudniu 2025 roku zapowiadała, że sezon 2026 będzie ostatnim w jej karierze. Bardzo dobre wyniki w tegorocznych turniejach wielkoszlemowych sprawiły, że Rumunka może... odroczyć emeryturę.

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Cirstea wyrównała w tym roku swoje życiowe osiągnięcia, dochodząc do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i trzeciej rundy Wimbledonu, a w rankingu WTA awansowała w lipcu na najwyższe w karierze 17. miejsce. Przeżywana na kortach druga młodość sprawiła, że zawodniczka, która jeszcze niedawno była przekonana, iż po bieżącym sezonie zawiesi rakietę na kołku, zostawia uchyloną furtkę do dalszych występów w tourze!

- Mogę z całą pewnością powiedzieć, że za trzy lata nie będę już grała, ale ten rok nauczył mnie, że czasami nie trzeba za dużo planować. Bardzo lubię ten sport i jestem niezwykle szczęśliwa, że wciąż mogę grać na wysokim poziomie i cieszyć się wszystkim, co mi się przydarza. Ostateczną decyzję podejmę pod koniec roku, ale zostawiam sobie uchylone drzwi na scenariusz, w którym pojawię się na kortach jeszcze w 2027 roku - powiedziała Cirstea w rozmowie z rumuńskim "Sportem".

36-letnia tenisistka obchodziła w tym roku 20-lecie profesjonalnej kariery. W CV ma między innymi 4 wygrane turnieje rangi WTA (w Taszkencie, Stambule, Cleveland i Kluż-Napoce) w singlu i 7 w grze podwójnej.