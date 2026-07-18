Finał MŚ zagrożony przez pożary?! Pilne spotkanie FIFA w Białym Domu

Amerykańskie władze wydały ostrzeżenia dla mieszkańców dotyczące znacznie pogarszającej się jakości powietrza, co wynika z pożarów, jakie panują w Kanadzie. Taki stan rzeczy mocno zaniepokoił fanów futbolu ze względu na niedzielny finał mundialu.

Jak informuje Sky Sports, doszło już do wizyty Gianniego Infantino w Białym Domu w tej sprawie.

"Przedyskutują potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z pożarami i dymem w regionie Nowego Jorku i New Jersey" - przekazano.

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Z kolei agencja Bloomberg informuje, że najważniejszy piłkarski mecz świata odbędzie się zgodnie z planem, mimo unoszącego się dymu i pyłu z pożarów.

"FIFA spodziewa się, że finał mistrzostw świata odbędzie się zgodnie z planem mimo dymu z pożarów lasów" - słyszymy.

Zupełnie inaczej postąpili działacze Major League Soccer, którzy postanowili przełożyć spotkanie Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. W barwach tych pierwszych miał zadebiutować Robert Lewandowski.

W niedzielnym finale mundialu, który został zaplanowany na godz. 21:00 czasu polskiego, Hiszpania zmierzy się z Argentyną. "La Furia Roja" w drugim finale w historii powalczy o drugi tytuł, natomiast "Albicelestes" w siódmym finale postarają się sięgnąć po czwarty tytuł, a drugi z rzędu.

Polsat Sport