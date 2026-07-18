Finał MŚ zagrożony przez pożary?! Pilne spotkanie FIFA w Białym Domu

Krystian NatońskiPiłka nożna

Już w niedzielę 19 lipca cały piłkarski świat i nie tylko będzie zwrócony na New Jersey w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbędzie się wielki finał mistrzostw świata. Wielu kibiców zastanawia się, czy spotkanie nie jest zagrożone wobec pożarów lasów w Kanadzie i alertów dotyczących złej jakości powietrza w USA. Doszło już do pilnego spotkania FIFA w Białym Domu.

Czerwony znak stop przed stadionem z napisem FIFA WORLD CUP 2026
fot. PAP
Czy pożary lasów w Kanadzie przeszkodą w rozegraniu niedzielnego finału MŚ w New Jersey?

Amerykańskie władze wydały ostrzeżenia dla mieszkańców dotyczące znacznie pogarszającej się jakości powietrza, co wynika z pożarów, jakie panują w Kanadzie. Taki stan rzeczy mocno zaniepokoił fanów futbolu ze względu na niedzielny finał mundialu.

 

Jak informuje Sky Sports, doszło już do wizyty Gianniego Infantino w Białym Domu w tej sprawie.

 

"Przedyskutują potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z pożarami i dymem w regionie Nowego Jorku i New Jersey" - przekazano.

 

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Z kolei agencja Bloomberg informuje, że najważniejszy piłkarski mecz świata odbędzie się zgodnie z planem, mimo unoszącego się dymu i pyłu z pożarów.

 

"FIFA spodziewa się, że finał mistrzostw świata odbędzie się zgodnie z planem mimo dymu z pożarów lasów" - słyszymy.

 

Zupełnie inaczej postąpili działacze Major League Soccer, którzy postanowili przełożyć spotkanie Chicago Fire - Vancouver Whitecaps. W barwach tych pierwszych miał zadebiutować Robert Lewandowski.

 

W niedzielnym finale mundialu, który został zaplanowany na godz. 21:00 czasu polskiego, Hiszpania zmierzy się z Argentyną. "La Furia Roja" w drugim finale w historii powalczy o drugi tytuł, natomiast "Albicelestes" w siódmym finale postarają się sięgnąć po czwarty tytuł, a drugi z rzędu.

Polsat Sport
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