Gospodarze byli bezradni! Szybkie trzy sety w meczu o medal ME siatkarzy

Siatkówka

Bułgaria i Włochy zmierzyły się w meczu o trzecie miejsce siatkarskich mistrzostw Europy do lat 18. Górą okazali się Bułgarzy, triumfując w trzech setach i sięgając po brązowe medale juniorskich ME.

Drużyna siatkarska w niebieskich strojach stoi przed siatką, z flagą Bułgarii i Włoch w tle.
fot. CEV
Bułgaria wygrała z Włochami w meczu o brąz.

Kończą się siatkarskie mistrzostwa Europy U18 we Włoszech, rozgrywane w tym roku w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Wśród szesnastu uczestników turnieju znalazła się również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki.

 

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Na sobotę zaplanowano mecze o medale. O brąz powalczyli reprezentanci Bułgarii i Włoch. Gospodarze imprezy, którzy w półfinale przegrali po tie-breaku z Francją, byli kompletnie bezradni i musieli uznać wyższość Bułgarów w trzech setach, tym samym kończąc zmagania przed własną publicznością bez medalu.

 

W meczu o złoto Polska, która w półfinale pokonała Bułgarię, zmierzy się z Francją.

 

To 17. edycja siatkarskich ME do lat 18. 

 

Bułgaria - Włochy 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

BS, Polsat Sport
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ME MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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