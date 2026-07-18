Gospodarze byli bezradni! Szybkie trzy sety w meczu o medal ME siatkarzy

Kończą się siatkarskie mistrzostwa Europy U18 we Włoszech, rozgrywane w tym roku w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Wśród szesnastu uczestników turnieju znalazła się również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki.

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Na sobotę zaplanowano mecze o medale. O brąz powalczyli reprezentanci Bułgarii i Włoch. Gospodarze imprezy, którzy w półfinale przegrali po tie-breaku z Francją, byli kompletnie bezradni i musieli uznać wyższość Bułgarów w trzech setach, tym samym kończąc zmagania przed własną publicznością bez medalu.

W meczu o złoto Polska, która w półfinale pokonała Bułgarię, zmierzy się z Francją.

To 17. edycja siatkarskich ME do lat 18.

Bułgaria - Włochy 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

BS, Polsat Sport