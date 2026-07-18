Grill, rytuały i przesądy. Tak Argentyna przygotowuje się do finału MŚ

Mieszkanie Fernando Painceiry Etcharta w centrum La Platy jest gotowe na niedzielny finał piłkarskiego mundialu z Hiszpanią. Na ścianie ekran projektora, pod nim wielka flaga Argentyny, na tarasie obowiązkowa „parrilla”, czyli grill. W pokoju figurki, mające pomagać szczęściu, i koszulki „Albicelestes” z różnych okresów.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy wynik od 60 lat wisi w powietrzu. Tuchel nie ma wątpliwości!

– Składam je zawsze tak samo. W dniu meczu powtarza się wszystko dokładnie tak samo. Rytuały się szanuje. Ci sami ludzie, te same ubrania, włącznie ze skarpetami. To samo jedzenie i te same napoje – powiedział PAP Painceira.

W jego przypadku będzie to tradycyjne argentyńskie „asado”, czyli grillowane na wolnym ogniu mięso. Nawet rodzaj mięsa musi być ten sam: pieczona łata wołowa i „choripan”, czyli kanapka z kiełbasą, typowa argentyńska przekąska uliczna i stadionowa. Do picia yerba mate i fernet z coca-colą, kolejny argentyński klasyk.

– W niedzielę będą wielkie nerwy. Nie będzie nam się chciało jeść, ale zrobimy „asado”, żeby zabić czas. I ze względu na przesąd – powiedział Painceira, który w niedzielę spodziewa się około 10 znajomych.

Swój rytuał „asado” ma też sama reprezentacja. Według dziennika „La Nacion” tradycja narodziła się podczas wygranego przez Argentynę mundialu w Katarze i obecnie rytuał powtarzany jest przed każdym ważnym spotkaniem. Media podały, że kadra zabrała ze sobą do USA co najmniej ponad pół tony mięsa.

Przed jednym z meczów bramkarz Emiliano „Dibu” Martinez zamieścił w internecie nagranie, na którym widać żebra i inne kawałki wołowiny smażące się na ruszcie. – Wszystko bez tłuszczu, wszystko light? – żartował „Dibu”, kierując te słowa do Diego Lacovonego, głównego kucharza drużyny.

Takie zabobony są w Argentynie powszechne. Prezydent kraju Javier Milei oświadczył, że „w żadnym razie” nie poleci do USA na finał, lecz obejrzy go w swojej rezydencji, tak jak poprzednie spotkania. Nie zdejmie też kurtki, którą miał na sobie podczas wcześniejszych meczów.

– Pocę się jak skazaniec, ale gdy raz ją zdjąłem, strzelili nam gola, więc już jej nie zdejmuję – zaznaczył.

W domu 50-letniej Meliny na finałowym meczu zbierze się ponad 20 krewnych. – Mamy telewizor obok grilla i wszyscy zawsze do nas przychodzą. Według naszego rytuału podczas wszystkich meczów jemy „picaditas” (przekąski), ale na finał robimy „asado” – powiedziała PAP Melina.

W jej rodzinie też obowiązują zabobony. Jeden z krewnych na każdym meczu zakłada czapkę, ale dopiero w drugiej połowie. Niemile widziani są goście, którzy nie byli obecni na wcześniejszych spotkaniach. Wielkim nietaktem jest przedwczesna radość z gola, zanim piłka wpadnie do siatki.

– Nieważne, że ten mecz ogląda 45 milionów ludzi, i że rozgrywany jest 8 tysięcy kilometrów stąd. Jeśli zrobisz coś nie tak, pomyślimy, że to twoja wina. Jak wyjdziesz do toalety, a Argentyna strzeli gola, zostajesz tam do końca meczu – powiedział Painceira.

Po zwycięstwach Argentyny kibice spontanicznie wychodzą na ulice, by świętować. Po wygranej z Anglią w półfinale tysiące osób w La Placie tańczyły, śpiewały i biły w bębny do późnych godzin nocnych. W 2022 roku, po zdobyciu mistrzostwa świata, pod Obeliskiem w Buenos Aires zgromadziło się według niektórych szacunków nawet 5 mln ludzi.

– Jeśli wygrają, wsiadamy do furgonetek i jedziemy na plac. Wymachujemy flagami i krzyczymy. Jest wielkie szaleństwo – powiedziała Melina.

Painceira kategorycznie odmówił odpowiedzi na pytanie o plany w przypadku zwycięstwa Argentyny, żeby nie zapeszać.

W niedzielę w East Rutherford w stanie New Jersey broniąca tytułu Argentyna zmierzy się w finale z Hiszpanią.

MS, PAP