Gwiazda Wimbledonu przeszła operację! Czeka ją dłuższa przerwa od gry

Czeska tenisistka nie weźmie udziału w najbliższych turniejach z cyklu WTA. W sobotę udostępniła ona komunikat, w którym poinformowała kibiców, że podczas trwających wakacji musiała przejść pilną, choć niegroźną operację.

- Musiałam przejść drobną operację, która wyłączy mnie z gry na kilka tygodni. Wszystko poszło dobrze i już pracuję nad powrotem do zdrowia - przekazała 29-latka.

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Na zakończenie wpisu Czeszka zwróciła się do swoich sympatyków.

- Dziękuję za wszystkie wiadomości i wsparcie. Wkrótce wrócę - dodała.

Muchova nie podała dokładnej daty powrotu do rywalizacji.

Przypomnijmy, że Czeszka przegrała w finale tegorocznego Wimbledonu ze swoją rodaczką Lindą Noskovą 2:6, 7:5, 3:6. Był to jej drugi wielkoszlemowy finał w karierze i jednocześnie drugi przegrany. Pierwszy z nich miał miejsce w 2023 roku podczas French Open.

ŁO, Polsat Sport