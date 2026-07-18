Jaki skład Polski na mecz z Francją? "Wszyscy jesteśmy gotowi i głodni gry"

Powodem tego zaledwie kilkanaście godzin różnicy pomiędzy ostatnim meczem z "Canarinhos", a kolejnym z "Trójkolorowymi". Dodatkowo spotkanie z Brazylią było wymagające, mimo że skończyło się w trzech partiach. To jednak nie odzwierciedla tego, co działo się na parkiecie.

- Z Brazylią zawsze gra się ciężko, nieprzyjemnie. Mają tego Darlana, który świetnie zaczął to spotkanie, ale trochę nie wstrzelił się z zagrywką. To był dla nas plus. Mam wrażenie, że dobrze przyjmowaliśmy i kontrolowaliśmy pod tym względem to spotkanie - przyznał Jakub Popiwczak w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim dla Polsatu Sport.

Polsko-brazylijskie starcia to już siatkarski klasyk. Mowa o reprezentacjach, które w XXI wieku zdobyły w sumie pięć złotych medali mistrzostw świata.

- Mam wrażenie, że za dzieciaka wychowywaliśmy się wszyscy na tej wielkiej Brazylii i granie z nią to jest zawsze wielki honor. W siatkówce te mecze zawsze smakują wyjątkowo. Bardzo się cieszę, że zwyciężamy w takim stylu, bo pierwszy i drugi set nie był łatwy. Cały czas było blisko, ale zawsze to my byliśmy krok do przodu i to cieszy - rzekł libero naszej kadry.

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Polacy mogą już cieszyć się z awansu do turnieju finałowego VNL. Co innego ich następny rywal - Francja. "Les Blues" z bilansem pięciu zwycięstw i pięciu porażek wyczerpali już margines błędu. Z kolei ekipa Grbicia może pozwolić sobie na komfort w postaci eksperymentalnego składu. To spotkanie odbędzie się bowiem już w sobotni wieczór czasu polskiego.

- Francuzi w opałach. Będzie im się ciężko zakwalifikować, ale są tam duże nazwiska i znowu łatwo nie będzie. My mamy kim grać, mamy bardzo szeroką kadrę, spodziewam się, że trener może ten mecz trochę inaczej potraktować ze względu, że ten mecz już niedługo. Zobaczymy, wszyscy jesteśmy gotowi i głodni gry - zaznaczył Popiwczak.

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Rozmowa z Jakubem Popiwczakiem w załączonym materiale wideo.

Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.

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