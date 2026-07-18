Kapitan siatkarskiej kadry postawił sprawę jasno. Nie chce powrotu Rosji

Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) z 8 lipca jest pokłosiem wcześniejszego ruchu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który postanowił tymczasowo odwiesić Rosyjski Komitet Olimpijski, dając tym samym poszczególnym federacjom sportowym zielone światło na włączanie "Sbornej" do zawodów rangi międzynarodowej. Wielu działaczy, trenerów i zawodników sprzeciwiło się tym planom, a najgłośniej - co nie powinno nikogo dziwić - wyraz temu dawali przedstawiciele polskiej i ukraińskiej federacji.

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Teraz do grona krytyków ruchu MKOl i FIVB dołączył Antoine Brizard. Kapitan siatkarskiej reprezentacji Francji powiedział bez ogródek, że absolutnie nie rozumie działania władz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

- Uważam, że decyzja FIVB, podjęta zgodnie z zaleceniami MKOl, jest skandaliczna. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektórzy rosyjscy sportowcy rywalizują w konkurencjach indywidualnych jako zawodnicy neutralni, bez flagi i hymnu. Nie jestem jednak w stanie pojąć, dlaczego cała reprezentacja Rosji miałaby już w przyszłym roku wrócić do rozgrywek Ligi Narodów, uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Polsce albo walczyć o kwalifikację olimpijską. Ta decyzja to absolutny brak konsekwencji, bo przecież od czterech lat nic się nie zmieniło - grzmiał Brizard w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe".

Słowa Francuza mają o tyle mocniejszy wydźwięk, że on sam grał - jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę - w lidze rosyjskiej, w Zenicie Sankt Petersburg.

Wcześniej decyzje MKOl i FIVB krytykowali choćby Raul Lozano, Andrea Anastasi i Sebastian Świderski.