Kluczowa informacja! Powrót gwiazdy Wisły Kraków

Trener „Białej Gwiazdy" Mariusz Jop chciał, aby piłkarze z kadry pierwszego zdespołu spędzili na boisku po 90 minut, dlatego rozegrano dwa mecze. W pierwszym bramki dla Wisły zdobyli Alan Uryga w 84. i Jakub Krzyżanowski w 89. minucie. Dla beniaminka czeskiej ekstraklasy gole strzelili David Simek w 50. i Dominik Preisler w 90. minucie.

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W drugi spotkaniu zwycięską bramkę zdobył Elie Youan w 39. minucie. Dla francuskiego skrzydłowego był do debiutancki występ w barwach Wisły.

Po raz pierwszy w tym okresie przygotowawczym na boisku pojawili się dwaj kluczowy zawodnicy „Białej Gwiazdy" - pomocnik Julius Erthaler i napastnik Angel Rodado. Obaj wrócili do gry po wyleczeniu urazów.

Szansę pokazania się dostał także Oumar Conte. 19-letni gwinejski skrzydłowy, który ostatni sezon spędził we włoskim AC Reggiana, jest testowany przez krakowski klub, choć bardziej pod kątem gry w trzecioligowym zespole rezerw.

Wisła poinformowała także, że skrzydłowy Filip Baniowski został wypożyczony do drugoligowej Sandecji Nowy Sącz.

We wcześniejszych sparingach krakowianie przegrali 3:4 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, wygrali 4:0 z Puszczą Niepołomice i 2:0 z MFK Karvina, bezbramkowo zremisowali z Wrexham AFC i przegrali 0:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Nowy sezon krakowski zespół zainauguruje 26 lipca meczem na własnym stadionie z GKS Katowice.

BS, PAP