Kluczowa wiadomość przed finałem mundialu! Czy mecz się odbędzie?

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza obowiązywały w sobotę na rozległym obszarze Stanów Zjednoczonych. Na stadionie MetLife, gdzie rozegrany zostanie finał, padał natomiast ulewny deszcz i grzmiało.

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Gubernator stanu New Jersey Mikie Sherrill ostrzegła mieszkańców w sobotę o możliwości wystąpienia niszczycielskich wiatrów, tornad, gwałtownych powodzi i dużych opadów gradu. Powodzie spowodowały już zamknięcie niektórych ulic w Nowym Jorku.

Front burzowy ma jednak swoje plusy. Jak informują meteorolodzy, w dużej mierze oczyści on powietrze z dymu wywołanego kanadyjskimi pożarami przed niedzielnym finałem pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. MetLife Stadium jest obiektem otwartym.

- Może pojawić się trochę dymu, który zamgliłby atmosferę, ale jest on bardzo słaby. Jeśli chodzi o najgęstszy dym, który naprawdę rzuca się w oczy i prowadzi do pogorszenia jakości powietrza, nie jest on spodziewany w Nowym Jorku ani w dużej części północnego wschodu - powiedział Tyler Roys, starszy meteorolog w AccuWeather.

- Dym nadal może powodować problemy dla osób wrażliwych na pył zawieszony i powinny one sprawdzać indeks jakości powietrza, szczególnie rano – zauważył jednocześnie Rob Shackelford, meteorolog z aplikacji The Weather Channel i portalu weather.com.

W sobotę z powodu burzy w New Jersey odwołany został ostatni trening piłkarzy reprezentacji Hiszpanii przed niedzielnym finałem. Natomiast trening Argentyńczyków w Morristown rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem.

W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych występują ekstremalne zjawiska pogodowe. W czwartek ze względu na złą jakość powietrza spowodowaną pożarami odwołano mecz Chicago Fire, w którym miał zadebiutować Robert Lewandowski.

PI, PAP