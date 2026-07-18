Kolejne medale Polaków na mistrzostwach Europy. Cztery krążki Biało-Czerwonych

Jako pierwsza medal dla Polski podczas zawodów w Rieti zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska sięgając w piątek po srebro. Tuż za podium – na czwartym miejscu – zmagania zakończyła biegająca na 100 metrów Maja Gondek.

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Kolejne srebro już w sobotę dołożył do tego wyniku Dawid Barański osiągając wynik 2,12 m w skoku wzwyż. Podczas wieczornej sesji medale zdobywali za to biegacze.

Z brązowym medale rywalizację na 400 metrów zakończyła Zofia Pasierbek, dla której bieg był tak wyczerpujący, że opuszczała bieżnię na noszach w asyście medyków. Ze srebrnym krążkiem bieg na 200 metrów zakończył za to Bartosz Pytlik.

Cztery krążki nie oznaczają końca rywalizacji dla Polaków, którzy mogą dołożyć kolejne medale do swojej kolekcji. Zawody w Rieti potrwają do 19 lipca.

PI, Polsat Sport