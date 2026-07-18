Koniec kariery w wieku 26 lat. Wszystko przez nieuleczalną chorobę

U Torrenta, który w trakcie sportowej kariery czterokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Europy, zdiagnozowano zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), nieuleczalną chorobę, która obejmuje przede wszystkim kręgosłup i stawy krzyżowo-biodrowe, powodując ból, sztywność i ograniczony zakres ruchu.

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ZZSK jest chorobą podstępną, ponieważ jej objawy dość długo nie różnią się zbytnio od typowych dolegliwości, na które po zawodach narzekają narciarze alpejscy. Sam Szwajcar przyznawał zresztą, że bagatelizował sygnały ostrzegawcze swego organizmu, sądząc, że były to zwykłe bóle przeciążeniowe.

Dokładną diagnozę Torrent usłyszał niespełna trzy lata temu i choć próbował pozostać przy sporcie, ostatecznie musiał się poddać i zrezygnować z narciarstwa.

"Z nutą melancholii, ale także z brzmiącymi w głowie mądrymi słowami mojej babci, która zawsze powtarzała mi, żebym prowadził normalne życie, podjąłem decyzję o zakończeniu kariery sportowej" - przekazał 26-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą nieuleczalną, ale dzięki wczesnemu wykryciu, farmakoterapii i codziennej rehabilitacji można z nią funkcjonować długie lata.