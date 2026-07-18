KSW 120. Relacja live i wyniki gali na żywo online
Już w sobotę, 18 lipca w Polsat Plus Arenie w Gdyni odbędzie się gala KSW 120. W walce wieczoru Rafał Haratyk skrzyżuje rękawice z Bartoszem Leśko, a ponadto zobaczymy występy m.in. Artura Szpilki, Sebastiana Przybysza oraz Laury Grzyb. Sprawdźcie wyniki gali KSW 120. Początek o 19:00.
W walce wieczoru rękawice ponownie skrzyżują Haratyk i Leśko. Ich pierwsze starcie, do którego doszło na gali KSW 111, po jednogłośnej decyzji sędziów wygrał zawodnik pochodzący z Bielska-Białej. 38-latek od momentu zdobycia pasa kategorii półciężkiej obronił go dwukrotnie - w pojedynkach z Marcinem Wójcikiem oraz właśnie z Leśko.
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W co-main evencie do klatki KSW ponownie wejdzie Artur Szpilka, który jest obecnie na fali dwóch zwycięstw z rzędu - nad Errolem Zimmermanem oraz Michalem Martinkiem. Były pięściarz zajmuje szóste miejsce w rankingu wagi ciężkiej, a ewentualna wygrana nad czwartym w zestawieniu Sakaiem może stanowić dla niego solidny argument do ubiegania się o starcie mistrzowskie.
Podczas gali wystąpią również m.in.: Sebastian Przybysz (były mistrz kategorii koguciej), a także Laura Grzyb (mistrzyni świata IBO w boksie).
KSW 120. Relacja live i wyniki gali
Walka wieczoru:
93 kg - Rafał Haratyk (21-5-2) vs Bartosz Leśko (16-6-2) - walka o pas kategorii półciężkiej
Karta główna:
120,2 kg - Artur Szpilka (5-1) vs Augusto Sakai (17-7-1)
61,2 kg - Sebastian Przybysz (14-5-1) vs Edgars Skrivers (17-5)
77,1 kg - Mateusz Pawlik (7-2) vs Adam Niedźwiedź (10-4-1)
56,7kg - Laura Grzyb (12-0) vs Rayla Nascimento (12-11)
93,0 kg - Ibragim Chuzhigaev (19-6) vs Maciej Różański (15-6)
Karta wstępna:
61,2 kg - Grzegorz Stabach (4-1) vs Przemysław Górny (6-5)
65,8 kg - Oskar Stachura (2-1) vs Mateusz Balko (4-0)
Witamy w relacji na żywo z gali KSW 120. W walce wieczoru Rafał Haratyk skrzyżuje rękawice z Bartoszem Leśko, a ponadto zobaczymy występy m.in. Artura Szpilki, Sebastiana Przybysza oraz Laury Grzyb. Początek wydarzenia o godzinie 19:00.