W walce wieczoru rękawice ponownie skrzyżują Haratyk i Leśko. Ich pierwsze starcie, do którego doszło na gali KSW 111, po jednogłośnej decyzji sędziów wygrał zawodnik pochodzący z Bielska-Białej. 38-latek od momentu zdobycia pasa kategorii półciężkiej obronił go dwukrotnie - w pojedynkach z Marcinem Wójcikiem oraz właśnie z Leśko.

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W co-main evencie do klatki KSW ponownie wejdzie Artur Szpilka, który jest obecnie na fali dwóch zwycięstw z rzędu - nad Errolem Zimmermanem oraz Michalem Martinkiem. Były pięściarz zajmuje szóste miejsce w rankingu wagi ciężkiej, a ewentualna wygrana nad czwartym w zestawieniu Sakaiem może stanowić dla niego solidny argument do ubiegania się o starcie mistrzowskie.

Podczas gali wystąpią również m.in.: Sebastian Przybysz (były mistrz kategorii koguciej), a także Laura Grzyb (mistrzyni świata IBO w boksie).

KSW 120. Relacja live i wyniki gali

Walka wieczoru:

93 kg - Rafał Haratyk (21-5-2) vs Bartosz Leśko (16-6-2) - walka o pas kategorii półciężkiej

Karta główna:

120,2 kg - Artur Szpilka (5-1) vs Augusto Sakai (17-7-1)

61,2 kg - Sebastian Przybysz (14-5-1) vs Edgars Skrivers (17-5)

77,1 kg - Mateusz Pawlik (7-2) vs Adam Niedźwiedź (10-4-1)

56,7kg - Laura Grzyb (12-0) vs Rayla Nascimento (12-11)

93,0 kg - Ibragim Chuzhigaev (19-6) vs Maciej Różański (15-6)



Karta wstępna:

61,2 kg - Grzegorz Stabach (4-1) vs Przemysław Górny (6-5)

65,8 kg - Oskar Stachura (2-1) vs Mateusz Balko (4-0)

ŁO, Polsat Sport