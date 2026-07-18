Legenda wypaliła po MŚ 2026! Domaga się zwolnienia selekcjonera

Porażka Anglii 1:2 z Argentyną w półfinale mundialu 2026 wywołała w kraju ogromne poruszenie. Jeden z najlepszych strzelców w historii reprezentacji "Lwów Albionu" w swoim podcaście stanowczo domagał się zmiany na ławce trenerskiej, obarczając obecnego szkoleniowca winą za zaprzepaszczenie szansy na pierwszy awans do finału MŚ od 1966 roku.

Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim decyzje taktyczne Niemca, który po objęciu prowadzenia zdjął z boiska strzelca bramki, Anthony'ego Gordona, i przeszedł na grę z pięcioma obrońcami.

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- Głównym problemem dla mnie jest to, że nie ma on doświadczenia na mistrzostwach świata - zaznaczył Ronney.

- Mieliśmy dokładnie to samo z Fabio Capello. Mundial to coś innego, musisz poczuć to środowisko, a on dopiero teraz to poczuł - stwierdził.

Mimo że legenda Manchesteru United z całą stanowczością domaga się rozstania z obecnym selekcjonerem, jest świadoma braku odpowiednich opcji na rynku. W jego opinii istnieje tylko jeden kandydat, który mógłby w tym momencie przejąć stery w reprezentacji.

- Jeśli go zwolnimy, to jakiego menedżera sprowadzimy? Nie sądzę, by był ktoś, kto jest tak dobry jak Thomas Tuchel, z wyjątkiem Guardioli. Nie widzę w tej chwili nikogo innego, chyba że pójdziecie po Pepa. Jeśli jest on dostępny, to być może trzeba po niego sięgnąć. Uważam, że jest to menedżer najwyższej klasy, a to, co robią najlepsi trenerzy, to uczenie się na błędach, poprawianie się i bycie coraz lepszym - ocenił Rooney.

Aktualnie Angielska Federacja Piłkarska (The Football Association) ma zamiar utrzymać Tuchela na stanowisku aż do mistrzostw Europy w 2028 roku.