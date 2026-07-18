Lider klasyfikacji z pole position! Znamy wyniki kwalifikacji przed GP Belgii

Moto

Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje w niedzielę z pole position w Grand Prix Belgii. Włoski kierowca wygrał sobotnie kwalifikacje do wyścigu Formuły 1 na torze Spa-Francorchamps.

Kierowca Formuły 1 w kasku i kombinezonie z zaciśniętymi pięściami, wyrażający radość.
fot: PAP
Kimi Antonelli

Antonelli dobrze prezentował się na treningach i w kwalifikacjach. Lider klasyfikacji generalnej uzyskał czas 1.44,361, wyprzedzając Holendra Maxa Verstappena (Red Bull) i Brytyjczyka Lando Norrisa (McLaren), który został ukarany za wymianę silnika i cofnięto go o 10 pozycji.

 

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GP Belgii zawitała do Formuły 1 w jej premierowym sezonie w 1950 roku. Położony nieopodal Stevelot we wschodniej części kraju tor Spa-Francorchamps jest jednym z klasycznych w motosporcie. Obiekt ma 7,004 km długości, a w niedzielę w 70. GP Belgii na dystansie 44 okrążeń kierowcy pokonają łącznie 308,4 km.

 

Z trójki wciąż startujących w F1 kierowców na torze Spa sześć razy triumfował Brytyjczyk Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020, 2024, 2025), trzykrotnie Holender Max Verstappen z Red Bulla (2021, 2022, 2023) i raz Monakijczyk Charles Leclerc (2019). Sześć zwycięstw ma w dorobku także Niemiec Michael Schumacher.

PAP
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