Polscy siatkarze bardzo dobrze zaprezentowali się w swoich dwóch pierwszych spotkaniach podczas turnieju w Chicago. Podopieczni Nikoli Grbica najpierw rozprawili się z Bułgarami (3:0), a następnie okazali się lepsi od Brazylijczyków (3:0). Tym samym zawodnicy znad Wisły zapewnili sobie awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.

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Teraz czeka ich kolejny mecz podczas międzynarodowej rywalizacji. Po drugiej stronie siatki staną Francuzi, którzy w obecnym sezonie nie mogą być zadowoleni ze swoich występów na VNL. "Trójkolorowi" obecnie plasują się w środowej części tabeli Ligi Narodów z 13 punktami na koncie po 10 spotkaniach.

Należy przypomnieć, że Polacy po starciu z Francuzami będą mieli jeszcze jeden mecz do rozgrania podczas zmagań w Stanach Zjednoczonych. W nocy z niedzieli na poniedziałek naprzeciwko nich staną gospodarze imprezy. Czy Biało-Czerwoni przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę w obu zbliżających się starciach?

Polska - Francja. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.

AA, Polsat Sport