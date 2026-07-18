Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 18.07 (WIDEO)

Trzeci tydzień VNL 2026 jest rozgrywany w dniach 15-19 lipca w trzech lokalizacjach. Gospodarzami zawodów są Belgrad, Chicago oraz Osaka. Po tych turniejach poznamy wszystkich uczestników Final Eight.

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Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - sobota 18 lipca:

2026-07-18: Polska – Brazylia 3:0 (25:22, 28:26, 25:19)

2026-07-18: Kanada – Kuba (sobota, godzina 6.00)

2026-07-18: Argentyna – Włochy (sobota, godzina 12.20)

2026-07-18: Turcja – Słowenia (sobota, godzina 16.30)

2026-07-18: Serbia – Niemcy (sobota, godzina 20.00)

2026-07-18: Francja – Polska (sobota, godzina 23.00).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport