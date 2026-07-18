Mecz z Francją tuż, tuż, a tu takie wieści! Przełom

Krystian NatońskiSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy już w sobotni wieczór zagra kolejny mecz w Lidze Narodów. Tym razem rywalem Biało-Czerwonych będzie Francja. Wiele wskazuje na to, że do dyspozycji Nikoli Grbicia będzie Jan Firlej, który znalazł się w kadrze na to spotkanie.

Siatkarze reprezentacji Polski świętują zdobyty punkt, jeden z nich krzyczy z radości.
fot. FIVB
W sobotni wieczór reprezentacja Polski zagra z Francją w Lidze Narodów

Przypomnijmy, że Firlej nabawił się urazu łydki w trakcie drugiego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, który odbył się w Gliwicach. Rozgrywający PGE Projektu Warszawa doznał kontuzji w trakcie rozgrzewki przed meczem z Turcją.

 

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Od tamtej pory Firlej pauzował i czekał na powrót do gry. Niewykluczone, że taka szansa pojawi się już w sobotni wieczór w Chicago, gdzie Polska zmierzy się z Francją. Z obozu naszej kadry napływają pozytywne wieści w sprawie stanu zdrowia 29-latka, który ma pojawić się kadrze meczowej.

 

Biało-Czerwoni mają już zapewniony udział w turnieju finałowym VNL. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego pokonali Brazylię, a wcześniej Bułgarię - w obu przypadkach bez straty seta. Na zakończenie zagrają z Amerykanami.

 

Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.

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Jan Firlej
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