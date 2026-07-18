MŚ 2026: Francja - Anglia. Relacja live i wynik na żywo

Francuzi byli przez wielu obserwatorów typowani na faworytów tegorocznych mistrzostw świata, jednak w półfinałowym starciu przeciwko Hiszpanii (0:2) całkowicie zawiedli. "Trójkolorowi" rozegrali we wtorek najgorszy mecz na przestrzeni całego mundialu, jednak trzeba przyznać, że "La Furia Roja" zawiesiła im poprzeczkę naprawdę wysoko, całkowicie dominując środek pola i ostatecznie posyłając na deski za sprawą goli Mikela Oyarzabala (z rzutu karnego w 22. minucie) oraz Pedro Porro (po pięknej akcji w 58.).

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Z kolei Anglicy przez długi czas świetnie radzili sobie z reprezentacją Argentyny, przeprowadzając m.in. groźne akcje skrzydłami, czego wynikiem był gol Anthony'ego Gordona w 55. minucie. Później "Synowie Albionu" przeszli do głębokiej defensywy i oddali inicjatywę w ręce, a właściwie nogi, "Albicelestes", na których cofnięcie się rywali podziałało jak woda na młyn. W 85. minucie kapitalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Enzo Fernandez, a w 2. minucie doliczonego czasu gry gola na wagę zwycięstwa strzelił Lautaro Martinez. Przy obu bramkach asystował niezawodny Lionel Messi.

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Obaj przegrani spotkają się zatem w meczu o 3. miejsce, który zostanie rozegrany w sobotę na przedmieściach Miami. Kto stanie ostatecznie na najniższym stopniu podium i wróci do ojczyzny w lepszym nastroju?

Relacja i wynik na żywo meczu o 3. miejsce mistrzostw świata Francja - Anglia od godziny 23:00 polskiego czasu na Polsatsport.pl.

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