Nie Francja, nie Turcja! Afimico Pululu na testach, trafi do Arabii Saudyjskiej?

Polscy kibice, zwłaszcza z Podlasia, długo będą wspominać występy Pululu w barwach Jagiellonii - zarówno te ligowe, jak i międzynarodowe. Kongijczyk rozstał się z białostoczanami po trzech latach, wraz z końcem czerwca.

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Foot Mercato pisało o zainteresowaniu ze strony RC Lens i FC Lorient, inni zagraniczni żurnaliści typowali Lokomotiw Moskwa czy Bursaspor.

Według źródeł foot-africa 27-latek przechodzi standardowe badania medyczne w Clinique Mutuelle Ville w Tunezji pod nadzorem dr. Mabrouka Tissa, przed podpisaniem kontraktu z Al-Hazem. Klub awansował do ROSHN Saudi League w sezonie 2024/25 i zdołał utrzymać się w lidze, zajmując dziewiąte miejsce w poprzednim sezonie.

To w dużej mierze zasługa tunezyjskiego szkoleniowca Jalela Kadriego, który zmienił Saleha Al-Mohammadiego i wniósł spokój do szatni beniaminka. Z Al-Hazem pożegnało się dwóch wiodących piłkarzy z ofensywy - portugalski pomocnik Fabio Martins oraz legenda ligi saudyjskiej, doświadczony napastnik z Syrii - Omar Al-Somah. W związku z tym, klub naturalnie szuka zastępstwa, a dla Pululu jest to świetna okazja na zmianę otoczenia i zarobienia niemałych pieniędzy.

Al-Hazem nie powinno jednak zaprzestać na ofensywie transferowej, bowiem w ataku, z jakościowych zawodników, pozostał jedynie 35-letni Amir Sayoud. Pululu ma więc pomóc w przebudowie nowego zespołu.