Nie każdy musi robić 10 000 kroków. Eksperci podają bardziej realistyczny cel

Najnowsze, obszerne analizy wskazują, że dla większości osób korzyści zdrowotne pojawiają się znacznie wcześniej, niż sugeruje próg 10 tys. kroków.

Ile kroków naprawdę potrzebuje ludzki organizm?



W czasopiśmie "The Lancet Public Health" opublikowano w 2025 roku metaanalizę pod kierownictwem prof. Melody Ding z Uniwersytetu w Sydney. Naukowcy wzięli pod lupę dane ponad 160 tys. osób z kilkunastu krajów i stwierdzili, że optymalny pułap zdrowotny dla większości osób zamyka się w granicach od 7 do 8 tys. kroków dziennie.

To właśnie w tym przedziale korzyści dla organizmu są największe. W porównaniu z osobami robiącymi ok. 2 tys. kroków dziennie, u tych, które robią regularne 7 tys., ogólne ryzyko przedwczesnej śmierci jest niższe o 47 proc. Co więcej, te same badania wiążą 7 tys. kroków ze spadkiem ryzyka rozwoju demencji o 38 proc. oraz z o jedną czwartą mniejszym prawdopodobieństwem zapadnięcia na choroby układu krążenia. Trzeba jednak pamiętać, że są to zależności statystyczne.

Wzrost też ma znaczenie?



Ta sama liczba kroków oznacza dla różnych osób różny dystans. Według biomechanicznych stosowanych w naukach o sporcie długość ludzkiego kroku zależy od wzrostu i przy spokojnym chodzie wynosi średnio ok. 4142 proc. wysokości ciała. Oznacza to, że kobieta o wzroście 160 cm stawia kroki o długości ok. 68 cm i w 7 tys. kroków pokonuje niespełna 5 km. Osoba mierząca 190 cm robi kroki dłuższe niż 80 cm, więc te same 7 tys. kroków to u niej blisko 6 km.

Rzecz jasna, to nie unieważnia wspomnianej liczbie kroków.

Jak spersonalizować codzienny cel?



Zamiast gonić za okrągłą liczbą 10 tys., warto dostosować cel do własnych możliwości. Biorąc pod uwagę analizy zespołu prof. Ding z "The Lancet", rozsądnym celem dla wielu osób może być ok. 7-7,5 tys. kroków dziennie. Dla tych, którzy dopiero zaczynają, liczy się przede wszystkim samo zwiększenie aktywności.

Osoby wyższe powinny też pamiętać, że ich realny dystans treningowy jest znacznie dłuższy, przez co pożądany efekt cardio mogą osiągnąć szybciej. Kluczem do sukcesu jest tak naprawdę odpowiednie dostosowanie treningu do potrzeb i możliwości własnego ciała.

Warto jednak pamiętać, że same kroki to nie wszystko. Lekarz sportowy dr Lutz Graumann zwraca uwagę w odpowiedzi dla portalu FitBook, że do utrzymania sprawności z wiekiem potrzebny jest przede wszystkim trening siłowy. Głownie z uwagi na to, że mięśniowa zaczyna zmniejszać się już po 30. roku życia, a proces ten przyspiesza z wiekiem - W najlepszym przypadku spokojny spacer utrzymuje gęstość kości, ale jej nie zwiększa – poinformował Graumann.

Polsat Sport