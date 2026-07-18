Nie Liga Konferencji, nie Liga Europy, a Liga Mistrzów? Ekspert nie ma wątpliwości!

- Chciałbym, żeby się działo, ponieważ rzadko mieliśmy pięć drużyn, a przez to, że nasze drużyny w poprzednich sezonach tak dobrze punktowały, szczególnie w Lidze Konferencji, no to dzisiaj mamy pięć zespołów w europejskich pucharach i należy się z tego cieszyć - przypomniał Jóźwiak.

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Ekspert ocenił dyspozycję mistrza Danii, z którym będzie mierzył się Lech oraz wskazał powody zdobycia tytułu przez Aarhus.



- Z tego, co oglądałem tę ligę, to bardziej słabością Broendby czy FC Kopenhaga, aniżeli własną siłą. Jest to duża niespodzianka w Danii, że Aarhus zdobyło mistrzostwo, natomiast pamiętajmy, że to nie jest zespół z Kazachstanu czy z innych regionów Europy Wschodniej, ale to jest zespół, który może zrobić psikusa. Natomiast ja myślę, że Lech powinien być do tego przygotowany - powiedział Jóźwiak.

"Kolejorz" wzmocnił się w letnim oknie transferowym. Wykupiony z Celtiku został Luis Palma, ściągnięto również m.in. Terry'ego Yegbę oraz Mateusza Lisa.



- Wzmocnienia, jakie poczynił, idą właśnie w tym kierunku, że Lech jednak nie celuje w Ligę Konferencji, ale celuje przynajmniej w Ligę Europy, ale moim zdaniem ma duże szanse na to, aby zagrać w fazie ligowej Ligi Mistrzów - wyjawił były piłkarz Guingamp.

Zdaniem Jóźwiaka, Lech powinien pozyskać jeszcze jakościowego zawodnika.

- Ta defensywa mimo wszystko, ten środek boiska, tam jeszcze widziałbym przede wszystkim innego zawodnika takiego klasowego, który by wystąpił na pozycji numer sześć, ponieważ młody Kozubal i Radek Murawski, to są bardzo fajni zawodnicy. Młodzi, rozwojowi, szczególnie Kozubal, który strzelił ostatnio bramkę. Natomiast potrzeba troszeczkę też również siły fizycznej, kiedy walczysz już na tym najwyższym poziomie w czwartej rundzie o Ligę Mistrzów - zauważył.

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MS, Polsat Sport