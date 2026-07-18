PGE GiEK Skra Bełchatów skompletowała skład! Transfer reprezentanta Polski

W sobotę 18 lipca Skra na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz w social mediach pochwaliła się pozyskaniem kolejnego siatkarza. Ogłoszono, że w sezonie 2026/2027 w zespole z Bełchatowa będzie występował Jordan Zaleszczyk.

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Urodzony w 2002 roku środkowy jest wychowankiem Trefla Gdańsk. Do pierwszej drużyny gdańskiej ekipy dołączył przed sezonem 2021/2022. Przed rozpoczęciem kampanii 2024/2025 został zawodnikiem JSW Jastrzębskiego Węgla. Zaleszczyk na swoim koncie ma 58 spotkań w PlusLidze, w których zdobył w sumie 166 punktów.

24-latek zdobył między innymi Puchar Polski i brązowy medal Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma też sukcesy reprezentacyjne. W 2025 roku sięgnął po złoty medal na Letniej Uniwersjadzie. Zaliczył już również debiut w seniorskiej drużynie narodowej. Środkowy pojawił się w kadrze Nikoli Grbicia w poprzednim sezonie reprezentacyjnym.

– Jordan to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który mimo młodego wieku zdążył już zdobyć cenne doświadczenie w mocnych polskich klubach – podkreślił Michał Bąkiewicz, Prezes Zarządu PGE GiEK Skry Bełchatów, cytowany na stronie internetowej klubu.

AA, Polsat Sport