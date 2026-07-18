PGE GiEK Skra Bełchatów skompletowała skład! Transfer reprezentanta Polski

Siatkówka

PGE GiEK Skra Bełchatów ogłosiła kolejnego siatkarza, który będzie reprezentował jej barwy w sezonie 2026/2027. Tym razem chodzi o środkowego Jordana Zaleszczyka, który już może pochwalić się powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski.

PGE GiEK Skra Bełchatów skompletowała skład! Transfer reprezentanta Polski
fot. PAP
Jordan Zaleszczyk nowym zawodnikiem PGE GiEK Skry Bełchatów

W sobotę 18 lipca Skra na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz w social mediach pochwaliła się pozyskaniem kolejnego siatkarza. Ogłoszono, że w sezonie 2026/2027 w zespole z Bełchatowa będzie występował Jordan Zaleszczyk.

 

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Urodzony w 2002 roku środkowy jest wychowankiem Trefla Gdańsk. Do pierwszej drużyny gdańskiej ekipy dołączył przed sezonem 2021/2022. Przed rozpoczęciem kampanii 2024/2025 został zawodnikiem JSW Jastrzębskiego Węgla. Zaleszczyk na swoim koncie ma 58 spotkań w PlusLidze, w których zdobył w sumie 166 punktów. 

 

24-latek zdobył między innymi Puchar Polski i brązowy medal Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma też sukcesy reprezentacyjne. W 2025 roku sięgnął po złoty medal na Letniej Uniwersjadzie. Zaliczył już również debiut w seniorskiej drużynie narodowej. Środkowy pojawił się w kadrze Nikoli Grbicia w poprzednim sezonie reprezentacyjnym.

 

– Jordan to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który mimo młodego wieku zdążył już zdobyć cenne doświadczenie w mocnych polskich klubach – podkreślił Michał Bąkiewicz, Prezes Zarządu PGE GiEK Skry Bełchatów, cytowany na stronie internetowej klubu.

AA, Polsat Sport
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JSW Jastrzębski Węgiel
PGE GiEK Skra Bełchatów
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