Piłkarz reprezentacji Anglii z nowym klubem! Taka wiadomość tuż przed meczem
Kluby angielskiej ekstraklasy Aston Villa i Chelsea na 117 milionów funtów (157 mln dolarów) uzgodniły sumę odstępnego za piłkarza reprezentacji Anglii Morgana Rogersa, który ma się przenieść z Birmingham do Londynu - poinformowały lokalne media.
Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to będzie rekordowa w historii obu klubów. Reprezentant kraju, który przebywa na mundialu w USA, ma podpisać z "The Blues" sześcioletnią umowę. Wcześniej, prawdopodobnie w poniedziałek, czekają go testy medyczne.
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Poprzednim rekordowym transferem Chelsea, która miała kompletnie nieudany sezon i uplasowała się na 10. pozycji w Premier League, było pozyskanie za 115 milionów funtów ekwadorskiego pomocnika Moisesa Caicedo w 2023 roku.
23-letni Rogers, który dwa lata temu trafił do Aston Villi z Middlesbrough, w listopadzie zadebiutował w drużynie narodowej, a w maju triumfował w klubem w rozgrywkach Ligi Europy. W mundialu popisał się asystą w półfinałowym meczu z Argentyną, który Anglicy ostatecznie przegrali 1:2.Przejdź na Polsatsport.pl