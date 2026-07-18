Polsat Mundial Cast. Transmisja TV i stream online - 19.07

Zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

Niedzielne, przedostatnie wydanie poprowadzi Bożydar Iwanow, a jego gośćmi będą Sebastian Chabiniak oraz Tomasz Kupisz, z kolei za pomocą naszej kultowej "plazmy" połączymy się z Kazimierzem Mochlińskim oraz Romanem Kołtoniem.

Pierwszym tematem będzie rzecz jasna mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Przy tej okazji zaprezentujemy animacje goli, które zostaną rozłożone przez naszych ekspertów na czynniki pierwsze. Następnie zapowiemy wielki finał, który zostanie przecież rozegrany w niedzielny wieczór na stadionie MetLife w East Rutherford (obszar metropolitalny Nowego Jorku).

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Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpiło również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - o tym wszystkim rozmawiamy w Polsat Mundial Cast.



Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano podsumowujemy najważniejsze wydarzenia turnieju, analizujemy mecze, komentujemy najgorętsze tematy i rozmawiamy z ekspertami. Nie brakuje również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.

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Ważną częścią programu są także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

Transmisja programu Polsat Mundial Cast w niedzielę o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport