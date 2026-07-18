Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów! Tomasz Fornal podsumował zwycięstwo

Polscy siatkarz świetnie prezentują się podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-Czerwoni wygrali już z Bułgarami (3:0) i Brazylijczykami (3:0), czym zapewnili sobie miejsce w turnieju finałowym VNL.

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Sobotnie starcie z "Canarinhos" w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport podsumował Tomasz Fornal.

- Nic nie mieli do stracenia. Musieli wyjść i zagrać jak najlepszą siatkówkę. Taka wielka marka jak Brazylia może się nie znaleźć w Final 8. Spodziewaliśmy się, że wyjdą i będą "tłuc" z zagrywki, jak każda drużyna, która chce z nami powalczyć i wygrać. Ten trzeci set kontrolowaliśmy i szybko wypracowaliśmy przewagę, ale przez pierwsze dwa sety nie grało się z nimi łatwo. Wydaje mi się, że przez te dwa sety ten mecz stał na wysokim poziomie - powiedział zawodnik.

Podopieczni Nikoli Grbicia w swoim kolejnym meczu na międzynarodowej imprezie zmierzą się z Francuzami. "Trójkolorowi" obecnie znajdują się w środkowej części tabeli Ligi Narodów z 13 punktami zgromadzonymi w dziesięciu spotkaniach.

- Są przebudowani. Jak rozmawiałem ze Stephenem Boyer, moim dobrym kolegą z Jastrzębia, to wiem, że jest tam dużo "nowych twarzy". To są siatkarze, którzy pojawiali się w PlusLidze, czy innych ligach, ale w reprezentacji debiutują i mają swoje szanse. Wydaje mi się to normalne, kiedy jest wymiana pokoleniowa. Młodzi zawodnicy muszą zgarniać doświadczenie. Przez trzy tygodnie nie wygrywali za dużo i mają teraz ciężką sytuację, ale nie skreślałbym ich, bo to jest Francja. Oni mają luz i będą chcieli utrzeć nam nosa - podsumował Fornal.

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Transmisja meczu Polska - Francja w sobotę 18 lipca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.

AA, Polsat Sport