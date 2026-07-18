Polska - Brazylia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkarze reprezentacji Polski w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Rozpoczęli rozgrywki pewnie pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

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Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnym meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia, również po tie-breaku, wygrali z Turcją. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia polscy siatkarze zagrali z Argentyną i pokonali rywali 3:1.

Mecze trzeciego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Polacy grają w Chicago, gdzie na początek zmierzyli się z Bułgarią i pewnie wygrali 3:0. W spotkaniu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0 i przypieczętowali awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. W kolejnych meczach polscy siatkarze zagrają z Francją oraz USA. Tymi spotkaniami zakończą rywalizację w fazie interkontynentalnej.

Polska - Brazylia. Skrót meczu siatkarzy:



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Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (13), Kamil Semeniuk (13), Bartłomiej Bołądź (12) – Polska; Darlan Souza (12), Ricardo Lucarelli (12) – Brazylia. Polacy skuteczniejsi w ataku (56%-49%), lepiej punktowali zagrywką (6-1) oraz blokiem (6-4) i popełnili mniej błędów (20, przy 27 rywali).

Polska – Brazylia 3:0 (25:22, 28:26, 25:19)

Polska: Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowak, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.

Brazylia: Matheus Bispo, Ricardo Lucarelli, Darlan Souza, Fernando Kreling, Adriano Xavier, Flavio Gualberto – Maique Nascimento (libero) oraz Henrique Honorato, Douglas Pureza (libero), Bryan Lucas Alves, Arthur Bento, Matheus Goncalves, Lucas Barreto. Trener: Bernardo Rezende.

Sędziowie: Walter Vera (Peru) – Sinisa Ovuka (Bośnia i Hercegowina).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport