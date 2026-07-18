Finał ME U18 siatkarzy: Polska - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Polscy siatkarze w fazie grupowej pokonali kolejno 3:0 Islandię, 3:0 Słowenię, 3:1 Turcję, 3:1 Włochy, 3:0 Finlandię, 3:0 Grecję i 3:0 Serbię. Takie wyniki dały ekipie trenera Jacka Nawrockiego pierwsze miejsce w grupie I z bilansem meczów 7-0 i kompletem 21 zdobytych punktów (sety 21-2). Polacy awansowali do półfinału, w którym pokonali 3:2 Bułgarię.

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Francuzi grali w grupie II, również zajęli pierwsze miejsce w tabeli z bilansem meczów 6-1 i 18 punktami na koncie. Na inaugurację przegrali 1:3 z Bułgarią, ale w kolejnych meczach ograli 3:0 Hiszpanię, 3:1 Czechy, 3:0 Niemcy, 3:1 Holandię, 3:1 Rumunię i 3:0 Belgię. Zameldowali się w półfinale, w którym wygrali 3:2 z reprezentacją Włoch.

Finał ME U-18 w siatkówce. Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Francja w sobotę 18 lipca o godzinie 19.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport