Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Reprezentacja Polski gra na turnieju w Chicago w ramach trzeciego tygodnia VNL 2026. Trzecim rywalem Biało-Czerwonych będzie Francja. Kiedy mecz Polska - Francja? O której godzinie grają polscy siatkarze?
Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów gra po sześć zespołów, a każda z ekip rozgrywa po cztery mecze.
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Polscy siatkarze grają na turnieju w Chicago. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.
Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
Mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Francja to 23.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl