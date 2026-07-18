Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Siatkówka

Reprezentacja Polski gra na turnieju w Chicago w ramach trzeciego tygodnia VNL 2026. Trzecim rywalem Biało-Czerwonych będzie Francja. Kiedy mecz Polska - Francja? O której godzinie grają polscy siatkarze?

Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?
fot. FIVB
Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów gra po sześć zespołów, a każda z ekip rozgrywa po cztery mecze. 

 

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Polscy siatkarze grają na turnieju w Chicago. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

 

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz.

 

Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Polska - Francja. Kiedy mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca. Godzina meczu siatkarzy Polska - Francja to 23.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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LN: Polska - Francja. Kto wygra w sobotę wieczorem?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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