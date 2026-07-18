Liga Narodów siatkarzy: Polska - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Polscy siatkarze zmagania w VNL 2026 rozpoczęli na turnieju w chińskim Linyi, gdzie na inaugurację bardzo pewnie pokonali Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali po 2:3 ze Słowenią i Japonią. Czwarte spotkanie przyniosło wygraną 3:2 z Ukrainą. W drugim tygodniu VNL 2026 podejmowali rywali w Gliwicach. Pokonali kolejno Belgię 3:2, Turcję 3:2, Niemcy 3:1 i Argentynę 3:1. W Chicago Polacy wygrali 3:0 z Bułgarią i 3:0 z Brazylią. Zapewnili już sobie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.

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Francuzi w tegorocznej edycji Ligi Narodów rywalizują ze zmiennym szczęściem. Odnieśli pięć zwycięstw (3:2 z Włochami, 3:2 z Iranem, 3:2 z Kubą, 3:0 z Serbią, 3:0 z Chinami) i ponieśli pięć porażek (1:3 z Kanadą, 0:3 z Turcją, 1:3 z Niemcami, 2:3 z Japonią, 0:3 z Brazylią).

Obie drużyny rozegrały ze sobą dotychczas siedem spotkań w Lidze Narodów, cztery z nich zakończyły się zwycięstwem Polski. Najważniejszy z tych meczów to półfinał VNL 2024 w Łodzi, w którym Polska przegrała z Francją 2:3 (16:18 w tie-breaku).



Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Francja w sobotę 18 lipca o godzinie 23.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport