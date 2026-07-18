Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał finał ME siatkarzy?

Siatkówka

Polska - Francja to finał mistrzostw Europy siatkarzy do lat 18. Kto wygrał finał Polska - Francja? Jaki był wynik meczu Polska - Francja w siatkówkę?

Siatkarze reprezentacji Polski w ciemnozielonych strojach świętują sukces na boisku.
fot. CEV
Polska - Francja. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał finał ME?

Mistrzostwa Europy U18 są rozgrywane w dniach 7-18 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Wśród szesnastu uczestników turnieju znalazła się również reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki.

 

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O złoto powalczą Polska i Francja. Biało-Czerwoni w półfinale pokonali Bułgarię, natomiast Trójkolorowi ograli Włochów.

 

To 17. edycja ME do lat 18. Młodzi polscy siatkarze zdobyli wcześniej 10 medali - dwa złote oraz po cztery srebrne i brązowe. Dwa lata temu stanęli na najniższym stopniu podium, a ostatnie mistrzostwo wywalczyli w 2015 roku. 

Polska - Francja. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał finał ME?

Wynik meczu Polska - Francja poznamy w sobotę 18 lipca. O tym, kto wygrał Polska - Francja w finale ME siatkarzy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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ME MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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