Polska - Francja. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Francja, czyli czas na kolejne spotkanie w ramach Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto wygrał mecz Polska - Francja? Jaki był wynik meczu polskich siatkarzy?

Siatkarze w białych i zielonych strojach rywalizują przy siatce podczas meczu.
fot. FIVB
Polska - Francja. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

 

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Polscy siatkarze występują podczas turnieju w Chicago. W USA mierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy.

 

- Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem - przyznał selekcjoner Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

 

- Przed nami cztery trudne mecze - dodał przyjmujący Tomasz Fornal.

Polska - Francja. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Francja poznamy w nocy z soboty 18 lipca na niedzielę 19 lipca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Francja w Lidze Narodów siatkarzy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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