Porażka Legii Warszawa. Dwa rzuty karne

Cypryjska drużyna strzeliła dwa gole z rzutów karnych, które były podyktowane po faulach Rafała Augustyniaka i Henrique Arreiola. Bramki zdobyli Charalampos Charalampous i Veljko Nikolić.

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Legia nie wykorzystała swoich okazji. Wojciech Urbański trafił w poprzeczkę, bramkarz Anastasios Pisiias zatrzymał mocny strzał Mateusza Szczepaniaka, a Ruben Vinagre uderzył tuż nad bramką.

W sobotę legioniści rozegrali dwa mecze towarzyskie w ośrodku treningowym w Książenicach. Wcześniej wygrali z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2:1. Łączny bilans siedmiu letnich sparingów drużyny trenera Marka Papszuna to pięć zwycięstw, remis i porażka.

Legia w piątek zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Pierwszy mecz u siebie rozegra w niedzielę 2 lipca z Motorem Lublin.

BS, PAP