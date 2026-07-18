Rekord świata podczas Diamentowej Ligi w Londynie! Pobił wynik legendy (WIDEO)

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Brytyjczyk Josh Kerr z czasem 3:42.66 pobił rekord świata i wygrał bieg na 1 milę podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie.

Dwóch mężczyzn i kobieta na podium trzymają duży czek z napisem "WORLD RECORD"
fot. Polsat Sport
Brytyjczyk Josh Kerr z czasem 3:42.66 pobił rekord świata

Od 1999 roku rekordzistą świata w biegu na 1 milę (1609 m) był Marokańczyk Hicham El Guerrouj - 3.43,13. 

 

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Po 27 latach jego osiągnięcie poprawił Kerr, który do końca wytrzymał mocne tempo biegu.

 

Za nim uplasowali się Yared Nuguse z USA - 3.45,69 i Brytyjczyk Jake Heyward - 3.46,73.

Josh Kerr z rekordem świata:

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BS, PAP
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