Rekord świata podczas Diamentowej Ligi w Londynie! Pobił wynik legendy (WIDEO)

Od 1999 roku rekordzistą świata w biegu na 1 milę (1609 m) był Marokańczyk Hicham El Guerrouj - 3.43,13.

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Po 27 latach jego osiągnięcie poprawił Kerr, który do końca wytrzymał mocne tempo biegu.

Za nim uplasowali się Yared Nuguse z USA - 3.45,69 i Brytyjczyk Jake Heyward - 3.46,73.

Josh Kerr z rekordem świata:

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BS, PAP