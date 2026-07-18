Reprezentant Polski wraca do PKO BP Ekstraklasy! Klub wydał komunikat

Zarząd U.S. Lecce opublikował oficjalny komunikat, w którym poinformował o wypożyczeniu Polaka do zespołu z Krakowa. Wychowanek Lecha Poznań opuści więc Włochy po dwóch latach spędzonych na Półwyspie Apenińskim.

Dołączył on do "Giallorossich" za kwotę trzech milionów euro. Kilka miesięcy po podpisaniu kontraktu doznał jednak zerwania więzadeł krzyżowych, co wykluczyło go z regularnych treningów i meczów na dłuższy czas.

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Po przejściu rehabilitacji i powrocie do pełnej sprawności fizycznej Marchwiński nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. W minionym sezonie nie pojawił się na murawie w ani jednym oficjalnym spotkaniu, spędzając tym samym całą rundę wiosenną w roli rezerwowego. Decyzją sztabu szkoleniowego nie został także uwzględniony w kadrze na letnie zgrupowanie przygotowawcze.

Teraz dwukrotny reprezentant Polski będzie kontynuował karierę w PKO BP Ekstraklasie. Przed wyjazdem za granicę 24-latek rozegrał na krajowych boiskach 125 spotkań, w których zdobył 19 bramek oraz zaliczył 9 asyst.

ŁO, Polsat Sport