Świetne wieści dla Polski po wygranej z Brazylią. Tak wygląda ranking FIVB

Podopieczni Nikoli Grbicia stoczyli zacięty, aczkolwiek tylko trzysetowy bój z "Canarinhos". O ile pierwsza i druga odsłona była wyrównana, tak w trzeciej partii wicemistrzowie olimpijscy okazali się znacznie lepsi.

Dzięki temu Polska z bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek jest już pewna awansu do turnieju finałowego VNL. Dodatkowo nasz zespół wzbogacił się o kilka cennych punktów rankingowych. To pozwoliło jeszcze bardziej zdystansować się od drugich Włochów.

Mistrzowie świata nie spisują się tak dobrze w Lidze Narodów. Ponieśli już cztery porażki i nadal nie mogą być pewni udziału w ćwierćfinale rozgrywek. Teraz muszą się pogodzić ze stratą kolejnych "oczek" w rankingu FIVB.

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Wymowne, że na trzeciej lokacie plasuje się... reprezentacja Rosji, która nie stoczyła w ostatnich latach żadnego pojedynku na arenie międzynarodowej! FIVB podjęło bowiem decyzję, że "Sborna" zachowa swoje punkty, które zdobyła przed zawieszeniem z powodu wojny w Ukrainie. Doszło zatem do gigantycznego paradoksu, wedle którego grający Amerykanie czy podwójni mistrzowie olimpijscy - Francja, są niżej niż pauzująca tak długi okres ekipa z kraju najeźdźcy. Jej strata do liderujących Polaków wynosi zaledwie 36 punktów!

Zasady premiowania w rankingu FIVB są dość skomplikowane. Drużyny otrzymują konkretną liczbę punktów w zależności od poziomu rywala. Im mocniejszy, tym więcej punktów do zdobycia. Z kolei porażki niosą analogiczne konsekwencje. Im słabszy przeciwnik, tym więcej punktów można stracić.

Czołówka rankingu FIVB (stan na 18 lipca):

1. Polska 388,71 pkt.

2. Włochy 363,37

3. Rosja 352,10

4. USA 347,28

5. Japonia 341,71

6. Słowenia 327,25

7. Brazylia 310,20

8. Francja 295,90

9. Turcja 275,63

10. Bułgaria 270

Polsat Sport