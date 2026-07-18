Świetne wieści dla Polski po wygranej z Brazylią. Tak wygląda ranking FIVB
Reprezentacja Polski siatkarzy po pokonaniu Brazylii w Lidze Narodów znalazła się w znakomitym położeniu. Biało-Czerwoni nie tylko zapewnili sobie udział w turnieju finałowym, ale również umocnili się na pierwszym miejscu w rankingu FIVB. W nim ma miejsce gigantyczne kuriozum spowodowane przywróceniem Rosjan.
Podopieczni Nikoli Grbicia stoczyli zacięty, aczkolwiek tylko trzysetowy bój z "Canarinhos". O ile pierwsza i druga odsłona była wyrównana, tak w trzeciej partii wicemistrzowie olimpijscy okazali się znacznie lepsi.
Dzięki temu Polska z bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek jest już pewna awansu do turnieju finałowego VNL. Dodatkowo nasz zespół wzbogacił się o kilka cennych punktów rankingowych. To pozwoliło jeszcze bardziej zdystansować się od drugich Włochów.
Mistrzowie świata nie spisują się tak dobrze w Lidze Narodów. Ponieśli już cztery porażki i nadal nie mogą być pewni udziału w ćwierćfinale rozgrywek. Teraz muszą się pogodzić ze stratą kolejnych "oczek" w rankingu FIVB.
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Wymowne, że na trzeciej lokacie plasuje się... reprezentacja Rosji, która nie stoczyła w ostatnich latach żadnego pojedynku na arenie międzynarodowej! FIVB podjęło bowiem decyzję, że "Sborna" zachowa swoje punkty, które zdobyła przed zawieszeniem z powodu wojny w Ukrainie. Doszło zatem do gigantycznego paradoksu, wedle którego grający Amerykanie czy podwójni mistrzowie olimpijscy - Francja, są niżej niż pauzująca tak długi okres ekipa z kraju najeźdźcy. Jej strata do liderujących Polaków wynosi zaledwie 36 punktów!
Zasady premiowania w rankingu FIVB są dość skomplikowane. Drużyny otrzymują konkretną liczbę punktów w zależności od poziomu rywala. Im mocniejszy, tym więcej punktów do zdobycia. Z kolei porażki niosą analogiczne konsekwencje. Im słabszy przeciwnik, tym więcej punktów można stracić.
Czołówka rankingu FIVB (stan na 18 lipca):
1. Polska 388,71 pkt.
2. Włochy 363,37
3. Rosja 352,10
4. USA 347,28
5. Japonia 341,71
6. Słowenia 327,25
7. Brazylia 310,20
8. Francja 295,90
9. Turcja 275,63
10. Bułgaria 270