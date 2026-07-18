Szok i niedowierzanie! Kanada żegna się z elitą

Daniel Lewis nie może być zadowolony z dyspozycji swoich podopiecznych. Kanadyjczycy przegrali dziesięć spotkań, z czego siedem po tie breakach. Zwyciężyli jedynie Francje w drugiej kolejce rozgrywek (3:1).

ZOBACZ TAKŻE: Mecz z Francją tuż, tuż, a tu takie wieści! Przełom

Reprezentacja z Ameryki Północnej zmarnowała okazję na podtrzymanie nadziei o utrzymaniu i przegrała spotkanie z Kubą 0:3. Była to pierwsza sytuacja w tegorocznych rozgrywkach, kiedy Kanadyjczycy nie zdobyli nawet seta.

Bez względu na wynik ostatniego spotkania z Belgią w niedzielę, Kanada pożegna się z Ligą Narodów. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku grała w ćwierćfinale.

Kanadyjczycy plasują się na przedostatniej lokacie w VNL, będąc lepszymi tylko od Chin.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MS, Polsat Sport