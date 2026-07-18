Szykuje się hit transferowy? Były gracz Arsenalu na celowniku wicemistrza Polski

Zabrzanie borykają się ostatnio z deficytem zawodników w środku pola przed spotkaniami w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko tureckiemu Fenerbahce. W ostatnim czasie z klubu odeszli Lukas Ambros oraz Patrik Hellebrand.

Sytuację skomplikował dodatkowo uraz odniesiony przez Jarosława Kubickiego podczas meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (1:3). Kontuzja wyklucza go z rywalizacji aż do końca września. Z tego powodu sztab szkoleniowy wicemistrzów Polski dysponuje obecnie zaledwie trzema nominalnymi środkowymi pomocnikami: Kacprem Urbańskim, Bastienem Donio i Lukasem Sadilkiem.

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Odpowiedzią na te braki kadrowe ma być transfer Patino, o czym informują hiszpańskie serwisy, takie jak "Torre de Marathon" oraz "La Voz de Galicia".

22-latek to były gracz akademii Arsenalu, który w przeszłości zadebiutował w barwach "Kanonierów" i zdobył bramkę w zwycięskim 5:1 starciu Carabao Cup przeciwko Sunderlandowi (Sezon 2021/2022). Ostatecznie jednak Anglik nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę i po kilku wypożyczeniach przeniósł się do Hiszpanii.

Od 2024 roku reprezentuje barwy Deportivo La Coruna, z którym wywalczył awans do La Ligi. W minionym sezonie ligowym pojawił się na murawie 28 razy.