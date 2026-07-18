Szykuje się hit transferowy? Były gracz Arsenalu na celowniku wicemistrza Polski
Jak informują hiszpańskie media, Górnik Zabrze jest bliski pozyskania byłego piłkarza Arsenalu. Na celowniku drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika znalazł się Charlie Patino, który reprezentuje obecnie barwy Deportivo La Coruna.
Zabrzanie borykają się ostatnio z deficytem zawodników w środku pola przed spotkaniami w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko tureckiemu Fenerbahce. W ostatnim czasie z klubu odeszli Lukas Ambros oraz Patrik Hellebrand.
Sytuację skomplikował dodatkowo uraz odniesiony przez Jarosława Kubickiego podczas meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań (1:3). Kontuzja wyklucza go z rywalizacji aż do końca września. Z tego powodu sztab szkoleniowy wicemistrzów Polski dysponuje obecnie zaledwie trzema nominalnymi środkowymi pomocnikami: Kacprem Urbańskim, Bastienem Donio i Lukasem Sadilkiem.
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Odpowiedzią na te braki kadrowe ma być transfer Patino, o czym informują hiszpańskie serwisy, takie jak "Torre de Marathon" oraz "La Voz de Galicia".
22-latek to były gracz akademii Arsenalu, który w przeszłości zadebiutował w barwach "Kanonierów" i zdobył bramkę w zwycięskim 5:1 starciu Carabao Cup przeciwko Sunderlandowi (Sezon 2021/2022). Ostatecznie jednak Anglik nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę i po kilku wypożyczeniach przeniósł się do Hiszpanii.
Od 2024 roku reprezentuje barwy Deportivo La Coruna, z którym wywalczył awans do La Ligi. W minionym sezonie ligowym pojawił się na murawie 28 razy.Przejdź na Polsatsport.pl