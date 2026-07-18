Szymon Marciniak przerwał milczenie ws. mundialu 2026. "Oczywiście, że jest pewien niedosyt"

Najlepszy polski sędzia opublikował nagranie na swoim profilu na Instagramie.

- Cześć, witam wszystkich kibiców. Coś się zaczyna, coś się kończy... Dla nas turniej dobiegł końca, zresztą logiczne było, że nie można raczej sędziować finałów mistrzostw świata co 4 lata. Oczywiście, że jest pewien niedosyt, bo każdy z nas jest sportowcem, ale półfinały i finał ułożyły się w ten sposób, że nie za bardzo mogliśmy być z tymi drużynami łączeni. Pamiętamy przecież, jaki był finał przed czteroma laty, ale taki jest czasem los sportowca - powiedział polski arbiter.

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Na poprzednich mistrzostwach świata, rozegranych niespełna 4 lata temu w Katarze, urodzony w Płocku Marciniak sędziował mecz fazy grupowej pomiędzy Francją i Danią (2:1), spotkanie 1/8 finału między Argentyną i Australią (2:1), a także rozegrany 18 grudnia 2022 wielki finał, w którym Argentyna pokonała Francję (3:3, rzuty karne 4:2).

Z kolei tegoroczna, mundialowa przygoda zakończyła się dla niego pod dwóch meczach fazy grupowej: Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1). Arbitrami półfinałów byli z kolei Iván Barton z Salwadoru (Francja 0:2 Hiszpania) oraz Amerykanin Ismail Elfath (Anglia - Argentyna 1:2). Mecz o 3. miejsce (Francja - Anglia) przypadł Jesusowi Valenzueli z nomen omen Wenezueli, a finał (Hiszpania - Argentyna) Slavko Vinciciowi ze Słowenii.

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- Wracamy więc z podniesionymi głowami, po dwóch bardzo fajnych i wysoko ocenionych meczach. Najważniejsze jest to, że chcieliśmy podziękować wszystkim kibicom. Otrzymaliśmy setki, a tak naprawdę niezliczoną ilość życzeń i smsów od Polaków, od rodaków. Czuliśmy wsparcie i jest to świetne uczucie. Wracamy do domu, gdzie będziemy mogli odpocząć. Trzymamy kciuki za naszych kolegów, aby ten turniej został dokończony w dobrej atmosferze. FIFA TEAM ONE to hasło, które oznacza, że zawsze trzymamy za siebie kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na zielonych boiskach - zakończył Marciniak.

Polsat Sport