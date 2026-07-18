Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska - sobota 18.07

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Koniec fazy interkontynentalnej rozgrywek Ligi Narodów siatkarzy zbliża się wielkimi krokami. Część reprezentacji wciąż walczy o udział w turnieju finałowym. Inne, jak choćby Polska, są już pewne gry w nim. Jak wygląda tabela VNL i które miejsce zajmują Biało-Czerwoni? Zobacz klasyfikację.

Siatkarze w czerwonych strojach świętują zwycięstwo, podając sobie ręce na "piątkę".
fot. FIVB
Polscy siatkarze cieszą się ze zwycięstwa w Lidze Narodów

Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie na otwarcie pokonali Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem była Brazylia, z którą podopieczni Nikoli Grbicia również wygrali 3:0.

 

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Biało-Czerwoni są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to osiem zwycięstw i dwie porażki. Zajmują trzecie miejsce i są już pewni awansu do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.


Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w jedenastu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans.


Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.

 

Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów siatkarzy
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