To Grbić przekazał polskim siatkarzom po meczu z Brazylią. "Pierwszy raz w mojej karierze"

Mniej niż doba, zaledwie kilkanaście godziny różnicy dzieli Polaków od meczu z Brazylią do starcia z Francją. To zatem niezwykle trudne zadanie, aby zregenerować się i znaleźć energię na kolejne spotkanie. Świadomy tego jest Grbić, który mimo swojego olbrzymiego doświadczenia, pierwszy raz w karierze ma do czynienia z czymś takim.

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- To pierwszy raz w mojej karierze, że gramy dwa mecze w ciągu jednego dnia na tym poziomie, bo mamy mniej niż 24 godziny do następnego meczu. Zresetujcie wszystko, spróbujcie zregenerować się na jutro - przekazał selekcjoner naszej kadry swoim podopiecznym.

Polacy z bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek zapewnili sobie już awans do turnieju finałowego VNL. Na zakończenie zmagań w Chicago zagrają jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi.

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Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.

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