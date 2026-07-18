To Grbić przekazał polskim siatkarzom po meczu z Brazylią. "Pierwszy raz w mojej karierze"
Reprezentacja Polski ma za sobą kolejny mecz w Chicago w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w nocy z piątku na sobotę pokonali Brazylię bez straty seta, a już późnym wieczorem czasu polskiego zmierzą się z Francją. - Pierwszy raz w mojej karierze gramy dwa mecze w jeden dzień na tym poziomie - przekazał Nikola Grbić swoim podopiecznym.
Mniej niż doba, zaledwie kilkanaście godziny różnicy dzieli Polaków od meczu z Brazylią do starcia z Francją. To zatem niezwykle trudne zadanie, aby zregenerować się i znaleźć energię na kolejne spotkanie. Świadomy tego jest Grbić, który mimo swojego olbrzymiego doświadczenia, pierwszy raz w karierze ma do czynienia z czymś takim.
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- To pierwszy raz w mojej karierze, że gramy dwa mecze w ciągu jednego dnia na tym poziomie, bo mamy mniej niż 24 godziny do następnego meczu. Zresetujcie wszystko, spróbujcie zregenerować się na jutro - przekazał selekcjoner naszej kadry swoim podopiecznym.
Polacy z bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek zapewnili sobie już awans do turnieju finałowego VNL. Na zakończenie zmagań w Chicago zagrają jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi.
Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go od 22:45. Start przedmeczowego studia o godzinie 22:00. Transmisja dostępna będzie również w Polsacie od godziny 22:50.Przejdź na Polsatsport.pl