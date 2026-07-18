Trzej polscy siatkarze wyróżnieni! Zasłużone nagrody po wielkim triumfie

Polscy siatkarze w kapitalnym stylu wywalczyli mistrzostwo Europy U18. Turniej rozegrano w dniach 7-18 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, kroczyła w tej imprezie od zwycięstwa do zwycięstwa. Po siedmiu wygranych meczach w fazie grupowej, w półfinale Polacy pokonali 3:2 Bułgarię, a w finale - 3:1 Francję.

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Po turnieju przyznano nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Jakub Przybyłkowicz, który otrzymał również nagrodę dla najlepszego rozgrywającego. Przypomnijmy, że ten siatkarz znalazł się już w orbicie zainteresowań selekcjonera Nikoli Grbicia i został powołany do szerokiej kadry pierwszej reprezentacji Polski. Zadebiutował w kadrze w wieku 17 lat i 13 dni, w towarzyskim meczu z Serbią.

Uznanie w oczach ekspertów po mistrzostwach Europy U18 zyskali jeszcze dwaj reprezentanci Polski. Nagrody indywidualne otrzymali środkowy Marcel Biernikowicz oraz atakujący Adam Potempa.

Nagrody indywidualne po ME U18 siatkarzy:

MVP: Jakub Przybyłkowicz (Polska)

najlepszy rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz (Polska)

najlepsi przyjmujący: Nikola Gradinarov (Bułgaria), Matteo Mrozek (Francja)

najlepszy atakujący: Adam Potempa (Polska)

najlepsi środkowi: Marcel Biernikowicz (Polska), Adrian Ganev (Bułgaria)

najlepszy libero: Corentin Agnese (Francja).

MISTRZOSTWA EUROPY U18 SIATKARZY - WYNIKI I TABELE

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