Trener skreślił Modera! Wszystko przez kontuzje

Piłka nożna

Jakub Moder wciąż ma problemy z utrzymaniem dobrej formy. Wszystko przez zaburzony rytm meczowy spowodowany częstymi kontuzjami. Trener Feyenoordu, Giovanni van Bronckhorst, wyjawił, że Polak mierzy się z kolejnymi problemami zdrowotnymi i był zmuszony skreślić go z listy piłkarzy, którzy polecą na obóz przygotowawczy.

Giovanni van Bronckhorst wskazuje palcem w bok, a obok widnieje zdjęcie Leo Sauera w stroju sportowym.
fot. PAP/EPA
Giovanni van Bronckhorst potwierdził, że Jakub Moder nie poleci na obóz do Belgii z resztą zespołu.

Po meczu ze Sportingiem Charleroi, Giovanni van Bronckhorst wyjawił, że do pełnej sprawności wrócił Leo Sauer. Van Bronckhorst został zapytany o dyspozycję swoich kolejnych piłkarzy. Szkoleniowiec zadeklarował, że Gijs Smal, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop i Jakub Moder nie pojadą z drużyną na zgrupowanie w Belgii. 

 

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– Nie, oni nie pojadą z nami na zgrupowanie. Jedynie Leo (przyp. red.: Sauer) będzie z drużyną. W przyszłym tygodniu będzie mógł trenować z zespołem. Jeszcze nie na pełnych obrotach, ale przez znaczną część zajęć będzie uczestniczył w treningach z grupą - zapewnił holenderski szkoleniowiec, w rozmowie z klubowymi mediami.

 

Wiosną Moder przeszedł zabieg czyszczenia kolana, jednak jego rekonwalescencja nie przebiega pomyślnie, jak początkowo zakładano. Reprezentant Polski opuścił sparingi i teraz będzie musiał przygotowywać się do sezonu z innymi kontuzjowanymi zawodnikami, zamiast z pełnym obciążeniem na obozie w Belgii.

 

Moder został piłkarzem Feyenoordu w styczniu 2025 roku. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Do tej pory, przez ponad półtora roku, rozegrał tylko 30 meczów.

 

Feyenoord rozpocznie nowy sezon 9 sierpnia od poważnego wyzwania już w pierwszej kolejce - wówczas piłkarzy trenera van Bronckhorsta czeka starcie derbowe ze Spartą w Rotterdamie.

Polsat Sport
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