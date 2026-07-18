Trener skreślił Modera! Wszystko przez kontuzje

Po meczu ze Sportingiem Charleroi, Giovanni van Bronckhorst wyjawił, że do pełnej sprawności wrócił Leo Sauer. Van Bronckhorst został zapytany o dyspozycję swoich kolejnych piłkarzy. Szkoleniowiec zadeklarował, że Gijs Smal, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop i Jakub Moder nie pojadą z drużyną na zgrupowanie w Belgii.

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– Nie, oni nie pojadą z nami na zgrupowanie. Jedynie Leo (przyp. red.: Sauer) będzie z drużyną. W przyszłym tygodniu będzie mógł trenować z zespołem. Jeszcze nie na pełnych obrotach, ale przez znaczną część zajęć będzie uczestniczył w treningach z grupą - zapewnił holenderski szkoleniowiec, w rozmowie z klubowymi mediami.

Wiosną Moder przeszedł zabieg czyszczenia kolana, jednak jego rekonwalescencja nie przebiega pomyślnie, jak początkowo zakładano. Reprezentant Polski opuścił sparingi i teraz będzie musiał przygotowywać się do sezonu z innymi kontuzjowanymi zawodnikami, zamiast z pełnym obciążeniem na obozie w Belgii.

Moder został piłkarzem Feyenoordu w styczniu 2025 roku. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Do tej pory, przez ponad półtora roku, rozegrał tylko 30 meczów.

Feyenoord rozpocznie nowy sezon 9 sierpnia od poważnego wyzwania już w pierwszej kolejce - wówczas piłkarzy trenera van Bronckhorsta czeka starcie derbowe ze Spartą w Rotterdamie.

Polsat Sport