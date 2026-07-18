Wisła Kraków ma nowego napastnika! Transfer oficjalnie ogłoszony

Piłka nożna

Trwa ofensywna transferowa Wisły Kraków. W sobotę Biała Gwiazda ogłosiła podpisanie z Oumarem Conte.

Mężczyzna z łysą głową i brodą, ubrany w niebieską kurtkę z logo Wisły Kraków, idzie po boisku treningowym.
fot. Cyfrasport
Mariusz Jop, trener Wisły Kraków

Trwa letnie okienko transferowe przed sezonem 2026/2027. Wisła, tegoroczny beniaminek, jeśli chodzi o piłkarską elitę w naszym kraju, ogłosiła właśnie podpisanie umowy z kolejnym piłkarzem. Trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia z klubem z Krakowa związał się Gwinejczyk Oumar Conte.

 

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19-letni skrzydłowy w ostatnim czasie był testowany przez Wisłę. Spisał się na tyle obiecująco, że postanowiono pozyskać go na stałe na zasadzie wolnego transferu.

 

Conte ma wzmocnić rezerwy Wisły, walcząc o swoją szansę również w pierwszej drużynie prowadzonej przez Mariusza Jopa.

 

19-letni skrzydłowy ostatnie lata kariery spędził we Włoszech, broniąc barw między innymi juniorów Pisy czy SPAL. Ostatnio grał w Reggianie.

 

To kolejny transfer Wisły do ofensywy. Wcześniej umowy podpisali napastnik Jeremy Guillemenot i skrzydłowy Elie Youan.

BS, Polsat Sport
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