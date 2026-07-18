Wyrównała najlepszy wynik w tym roku! Natalia Bukowiecka wystartowała w Londynie

Stadion olimpijski w Londynie bardzo dobrze kojarzy się Bukowieckiej, gdyż w 2024 roku poprawiła tu rekord Polski na 48,90. Dwa lata temu była w życiowej formie, lecz w tym sezonie nie złamała bariery 50 sekund. W sobotę wyrównała swój najlepszy wynik w tym roku.

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Paulino triumfowała wynikiem 48,97. Jaeger ustanowiła rekord Norwegii - 49,15. Williams uzyskała czas 49,52, a jej rodaczka Nickisha Pryce - 50,09. Bukowiecka wyprzedziła Kubankę Roxanę Gomez - 50,14 oraz Brytyjki Yemi Mary John - 50,24 i Charlotte Henrich - 50,45.

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Patryk Sieradzki nadawał tempo biegu na 800 m. Wygrał go Brandon Miller z USA - 1.42,19. Drugie miejsce zajął Irlandczyk Mark English - 1.42,97. Obaj osiągnęli swoje najlepsze czasy w karierze. Trzeci był Brytyjczyk Max Burgin - 1.43,30.

Norweg Karsten Warholm w biegu na 400 m przez płotki uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie - 46,61, ustanawiając rekord mityngu. Drugi był Emil Agyekum, który poprawił rekord Niemiec na 47,45. Trzecie miejsce zajął reprezentant Kataru Abderrahaman Samba - 48,10.

Amerykanka Cierra Jackson o ponad trzy metry poprawiła swój najlepszy dotychczasowy rezultat w rzucie dyskiem i wynikiem 71,72 ustanowiła rekord Diamentowej Ligi. Druga była jej rodaczka Valarie Sion - 68,39, a na trzeciej pozycji uplasowała się Holenderka Jorinde van Klinken - 67,99.

BS, PAP