Zdjęcie Messiego i małego Yamala powstało naprawdę czy to sztuczna inteligencja? "Czyste szaleństwo"

W niedzielę, w należącym do obszaru metropolitalnego Nowego Jorku East Rutherford rozegrany zostanie finał mistrzostw świata 2026, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Przy okazji pojedynku aktualnych mistrzów Europy z mistrzami świata w internecie znów popularne stało się zdjęcie, na którym Leo Messi myje w misce malutkiego Lamine'a Yamala. I choć fotografia wydawała się być dziełem AI, jest ona jak najbardziej prawdziwa.

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Została zrobiona dokładnie w grudniu 2007 roku przez Joana Monforta na Camp Nou, w ramach corocznej charytatywnej sesji zdjęciowej do kalendarza UNICEF. Akcja była współorganizowana przez katalońską gazetę "Sport", a 5-miesięczny wówczas Lamine Yamal został zgłoszony do loterii przez rodziców, a następnie wylosowany, by zapozować z nabierającym wówczas popularności Messim.

- Szczerze mówiąc, to zdjęcie to czyste szaleństwo, ale tak chyba wygląda życie, prawda? Zrobiłem sobie z nim zdjęcie, gdy był niemowlęciem, a teraz obaj zagramy przeciwko sobie w finale mundialu. To naprawdę niesamowite. Lamine to fantastyczny zawodnik, którego uważnie obserwuję, ponieważ gra w ukochanym przeze mnie klubie. Już teraz jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a ma dopiero 19 lat, więc cała kariera przed nim. Myślę, że stać go, by osiągnąć coś historycznego - powiedział w piątek Messi podczas Fanatics Fest, czyli imprezy z udziałem gwiazd futbolu i legend sportu w Nowym Jorku.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny spotkają się w niedzielę o godzinie 21:00 polskiego czasu w wielkim finale tegorocznego mundialu.

Polsat Sport